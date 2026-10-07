🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die Linux Foundation startet OpenGrid, um eine offene, gemeinsam genutzte Infrastruktur für das weltweite Stromnetz aufzubauen

    Die Linux Foundation startet OpenGrid, um eine offene, gemeinsam genutzte Infrastruktur für das weltweite Stromnetz aufzubauen
    Foto: adobe.stock.com

    Eine neue Open-Source-Initiative integriert und entwickelt eine Datenplattform sowie Tools, um die Netzplanung und den Ausbau der Energieinfrastruktur weltweit zu beschleunigen

    • Die Linux Foundation hat OpenGrid ins Leben gerufen, eine neue Open-Source-Initiative, die darauf abzielt, die Planung von Stromnetzen zu modernisieren und den Ausbau der Energieinfrastruktur weltweit zu beschleunigen.
    • OpenGrid hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 jedem Land Zugang zu hochwertigen Instrumenten für die Netzplanung zu ermöglichen, um den Ausbau der Infrastruktur zu beschleunigen.
    • Das OpenGrid-Ökosystem schafft eine gemeinsame Softwarearchitektur und Interoperabilitätsstandards, die es ermöglichen, dass unterschiedliche Tools zusammenarbeiten und global skaliert werden können. Dazu gehören offene Standards und Schemata, APIs und Integrationen, ein Datenhub und vieles mehr.

    PRAG, 7. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Open Source Summit Europe –  Die Linux Foundation, eine gemeinnützige Organisation, die durch Open Source Innovation in großem Maßstab ermöglicht, gab heute den Start von OpenGrid bekannt, einer neuen Initiative zum Aufbau einer Open-Source-Infrastruktur zur Modernisierung der Stromnetzplanung weltweit. OpenGrid wird von der Linux Foundation betrieben und schafft eine neutrale, interoperable Grundlage, die es Planern ermöglicht, mit der kommerziellen und Open-Source-Software zu arbeiten, die sie bereits nutzen. Dadurch lassen sich Zeit, Kosten und technische Hürden bei der Planung der Infrastruktur reduzieren, die zur Deckung des rasch wachsenden Strombedarfs erforderlich ist.

    (PRNewsfoto/The Linux Foundation)

    Die Netzplanung ist zu einem entscheidenden Engpass geworden, da der Strombedarf steigt, neue Rechenzentren und industrielle Verbraucher ans Netz gehen und immer mehr Erzeugungs- und Speicherkapazitäten einen Netzanschluss benötigen. Weltweit stehen derzeit mehr als 2.500 Gigawatt an Erzeugungs-, Speicher- und Großlastprojekten in den Netzanschlusswartelisten an, während sich der jährliche Investitionsbedarf für das Stromnetz bis 2030 auf rund 600 Milliarden US-Dollar verdoppeln muss. Um den langfristigen Energiebedarf zu decken, müssen bis 2040 80 Millionen Kilometer Stromleitungen neu verlegt oder ersetzt werden. Die Planung wird jedoch nach wie vor durch fragmentierte Daten, inkompatible Software und Modellierungsmöglichkeiten behindert, die vielen Institutionen und Ländern nicht zur Verfügung stehen.

    Seite 1 von 5 




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Die Linux Foundation startet OpenGrid, um eine offene, gemeinsam genutzte Infrastruktur für das weltweite Stromnetz aufzubauen Eine neue Open-Source-Initiative integriert und entwickelt eine Datenplattform sowie Tools, um die Netzplanung und den Ausbau der Energieinfrastruktur weltweit zu beschleunigenDie Linux Foundation hat OpenGrid ins Leben gerufen, eine neue …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     