Die Linux Foundation startet OpenGrid, um eine offene, gemeinsam genutzte Infrastruktur für das weltweite Stromnetz aufzubauen

Eine neue Open-Source-Initiative integriert und entwickelt eine Datenplattform sowie Tools, um die Netzplanung und den Ausbau der Energieinfrastruktur weltweit zu beschleunigen

Die Linux Foundation hat OpenGrid ins Leben gerufen, eine neue Open-Source-Initiative, die darauf abzielt, die Planung von Stromnetzen zu modernisieren und den Ausbau der Energieinfrastruktur weltweit zu beschleunigen.

OpenGrid hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 jedem Land Zugang zu hochwertigen Instrumenten für die Netzplanung zu ermöglichen, um den Ausbau der Infrastruktur zu beschleunigen.

Das OpenGrid-Ökosystem schafft eine gemeinsame Softwarearchitektur und Interoperabilitätsstandards, die es ermöglichen, dass unterschiedliche Tools zusammenarbeiten und global skaliert werden können. Dazu gehören offene Standards und Schemata, APIs und Integrationen, ein Datenhub und vieles mehr.

PRAG, 7. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Open Source Summit Europe – Die Linux Foundation, eine gemeinnützige Organisation, die durch Open Source Innovation in großem Maßstab ermöglicht, gab heute den Start von OpenGrid bekannt, einer neuen Initiative zum Aufbau einer Open-Source-Infrastruktur zur Modernisierung der Stromnetzplanung weltweit. OpenGrid wird von der Linux Foundation betrieben und schafft eine neutrale, interoperable Grundlage, die es Planern ermöglicht, mit der kommerziellen und Open-Source-Software zu arbeiten, die sie bereits nutzen. Dadurch lassen sich Zeit, Kosten und technische Hürden bei der Planung der Infrastruktur reduzieren, die zur Deckung des rasch wachsenden Strombedarfs erforderlich ist.

Die Netzplanung ist zu einem entscheidenden Engpass geworden, da der Strombedarf steigt, neue Rechenzentren und industrielle Verbraucher ans Netz gehen und immer mehr Erzeugungs- und Speicherkapazitäten einen Netzanschluss benötigen. Weltweit stehen derzeit mehr als 2.500 Gigawatt an Erzeugungs-, Speicher- und Großlastprojekten in den Netzanschlusswartelisten an, während sich der jährliche Investitionsbedarf für das Stromnetz bis 2030 auf rund 600 Milliarden US-Dollar verdoppeln muss. Um den langfristigen Energiebedarf zu decken, müssen bis 2040 80 Millionen Kilometer Stromleitungen neu verlegt oder ersetzt werden. Die Planung wird jedoch nach wie vor durch fragmentierte Daten, inkompatible Software und Modellierungsmöglichkeiten behindert, die vielen Institutionen und Ländern nicht zur Verfügung stehen.