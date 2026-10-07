Western Star treibt Bohrprogramm mit 17 Bohrlöchern bei Eagle Point nach starken ersten aktuellen Wolfram-Analyseergebnissen voran

Die Ergebnisse umfassen 0,11 % WO₃ über 13,1 Fuß, Stichproben mit bis zu 0,55 % WO₃ sowie scheelithaltigen Skarn, der entlang eines 2.600 Fuß langen Kontakts kartiert wurde

Vancouver, British Columbia / 7. Oktober 2026 / IRW-Press / Western Star Resources Inc. (CSE: WSR) (OTC: WSRIF) (FWB: 4K2) (das „Unternehmen“ oder „Western Star“) freut sich, die ersten modernen Analyseergebnisse von seinem Wolframprojekt Eagle Point („Eagle Point“ oder das „Konzessionsgebiet“) in Hidalgo County, New Mexico, bekannt zu geben – ein Konzessionsgebiet, dessen einzige verzeichnete Produktion während des Zweiten Weltkriegs geliefert wurde. 14 von 23 Oberflächenproben ergaben über 0,10 % WO3, einschließlich Stichproben von bis zu 0,55 % WO3, von scheelithaltigem Skarn, der im Rahmen der Kartierungen 2026 stellenweise entlang von etwa 2.600 ft des Kalkstein-Granit-Kontakts nachverfolgt wurde. Eine durchgehende 13,1-ft-Schlitzprobe ergab durchschnittlich 0,11 % WO3 und die Ergebnisse werden das vom Unternehmen geplante, 17 Bohrlöcher auf etwa 6.070 ft umfassende Bohrprogramm leiten.

Stichproben sind naturgemäß selektiv und möglicherweise nicht repräsentativ für die Mineralisierung im Konzessionsgebiet. Leser werden darauf hingewiesen, dass die unten angegebenen Ergebnisse der Schürf- und Haldenproben nicht repräsentativ für den Gehalt oder die Mächtigkeit der Mineralisierung sind.

Blake Morgan, CEO und President von Western Star, sagte: „Dies sind vielversprechende erste Ergebnisse von Eagle Point. Wir haben in jeder entnommenen Probe Wolfram nachgewiesen und die stärksten Ergebnisse konzentrieren sich auf die Schürfgräben 4, 5 und 6 in der Nähe des Granitkontakts. Das gibt uns klare Ziele für unser 17 Bohrlöcher umfassendes Bohrprogramm, bei dem es sich unserer Einschätzung nach um die ersten Bohrungen bei Eagle Point seit über 70 Jahren handeln wird. Die Wolframversorgung ist zu einer Priorität der nationalen Sicherheit für die USA geworden und wir sind davon überzeugt, dass inländische Lagerstätten wie Eagle Point eine wichtige Rolle spielen werden.“

Wesentliche Höhepunkte:

• Schlitzprobenahmen: Schlitz CH1 ergab 0,11 % WO3 auf 13,1 ft (geschätzte wahre Mächtigkeit von etwa 12,5 ft), einschließlich 0,18 % WO3 auf 3,3 ft.

• Stichproben von bis zu 0,55 % WO3: Historische Stichproben ergaben bis zu 0,55 % WO3 (Schürfgraben 5), 0,33 % WO3 (Schürfgraben 4) und 0,28 % WO3 (Schürfgraben 6). Ausbiss-Stichproben ergaben bis zu 0,35 % WO3.

• Durchgängig nachgewiesenes Wolfram: 14 von 23 Proben ergaben über 0,10 % WO3 und 21 von 23 ergaben über 100 ppm W.

• Kartierter Skarn: Im Rahmen der Kartierungen 2026 wurde scheelithaltiger Skarn stellenweise entlang von etwa 2.600 ft des Kalkstein-Granit-Kontakts nachverfolgt, mit gemessenen Oberflächenmächtigkeiten von 13 bis 18 ft und steilen Neigungen von durchschnittlich etwa 85 Grad.

• Scheelit bestätigt: Die Untersuchung mit kurzwelligem Ultraviolettlicht bestätigte blau-weiß fluoreszierenden Scheelit in den Proben.

Ergebnisse der Oberflächenprobenahmen 2026

23 Gesteinsproben wurden während des Feldprogramms zwischen 19. und 28. August 2026 vom primären Skarnziel Eagle Point entnommen: vier durchgängige 3,3-ft-Schlitzintervalle (Schlitz CH1), Stichproben aus den oberen und unteren Bereichen von sechs historischen Schürfgräben westlich des historischen Stollens (eine einzelne Probe von Schürfgraben 3), Ausbiss-Stichproben und zwei Stichproben von historischen Halden. Die Proben wurden mittels Lithiumborat-Schmelzaufschluss-ICP-MS (ALS-Methode ME-MS85) analysiert, einem Totalaufschluss, der für Scheelit geeignet ist. WO3 wird anhand von W (ppm) unter Anwendung eines Faktors von 1,2611 berechnet.

Tabelle 1: Ergebnisse von Schlitz CH1 (durchgängige 3,3-ft-Intervalle)

Probe Abschnitt (ft) W (ppm) WO3 (%) EP-CH1-A 0,0–3,3 694 0,09 EP-CH1-B 3,3–6,6 1.440 0,18 EP-CH1-C 6,6–9,8 792 0,10 EP-CH1-D 9,8–13,1 612 0,08 Gewichteter Durchschnitt von CH1 13,1 885 0,11

Schlitzintervalle werden als erprobte Längen angegeben. Der Skarn bei Schlitz CH1 weist eine gemessene Mächtigkeit von 18,0 ft auf und fällt um etwa 84 Grad ein. Der Schlitz erprobte 13,1 ft dieser Mächtigkeit. Die geschätzte wahre Mächtigkeit des erprobten Intervalls beträgt etwa 12,5 ft.

Tabelle 2: Ergebnisse der Stichproben (selektiv; nicht repräsentativ für Gehalt oder Mächtigkeit)

Probe Probentyp W (ppm) WO3 (%) EP-TRENCH5B Stichprobe, historischer Schürfgraben 4.360 0,55 EP-GRAB-002 Stichprobe, Ausbiss 2.770 0,35 EP-TRENCH4A Stichprobe, historischer Schürfgraben 2.610 0,33 EP-TRENCH6A Stichprobe, historischer Schürfgraben 2.200 0,28 EP-GRAB-001 Stichprobe, Ausbiss 1.840 0,23 EP-TRENCH6B Stichprobe, historischer Schürfgraben 1.540 0,19 EP-TRENCH5A Stichprobe, historischer Schürfgraben 1.340 0,17 EP-TRENCH3 Stichprobe, historischer Schürfgraben 1.290 0,16 EP-GRAB-003 Stichprobe, Ausbiss 1.260 0,16 PILE GRAB 001 Stichprobe, historische Halde 1.225 0,15 EP2601 Stichprobe, Ausbiss 1.035 0,13 EP-TRENCH4B Stichprobe, historischer Schürfgraben 947 0,12 PILE GRAB 002 Stichprobe, historische Halde 882 0,11 EP-TRENCH1A Stichprobe, historischer Schürfgraben 745 0,09 EP-TRENCH1B Stichprobe, historischer Schürfgraben 593 0,07 EP-TRENCH2A Stichprobe, historischer Schürfgraben 288 0,04 EP-TRENCH2B Stichprobe, historischer Schürfgraben 113 0,01 EP2602 Stichprobe, Ausbiss 77 0,01 EP2603 Stichprobe, Ausbiss 23 < 0,01

Haldenproben sind nicht in situ und ihr ursprünglicher Herkunftsort kann nicht bestätigt werden.

Die Probenstandorte sind in Abbildung 1 dargestellt. Eine Tabelle der Probenkoordinaten (UTM NAD83, Zone 12N) ist auf der Website des Unternehmens unter [URL] verfügbar.

Abbildung 1: Standorte der Oberflächenproben und WO3-Ergebnisse vom August 2026 mit kartiertem Skarn, Wolframprojekt Eagle Point. Stichproben und Haldenproben sind selektiv und nicht repräsentativ für den Gehalt oder die Mächtigkeit der Mineralisierung.

Abbildung 2: Annotiertes Foto von Schlitz CH1. Das Foto wurde digital kommentiert, da die ursprünglichen Kreidemarkierungen nicht sichtbar sind. Rote Linien markieren den Anfang und das Ende des Schlitzes, die blaue Linie markiert die Probenahmelinie und grüne Linien markieren die Grenzen der vier Probenintervalle, EP-CH1-A bis EP-CH1-D von links nach rechts.

Geologischer Kontext und Interpretation

Wolfram bei Eagle Point kommt als Scheelit in Granat-Epidot-Quarz-Skarn vor, der sich entlang des Kontakts zwischen dem Horquilla-Kalkstein und intrusivem Granit entwickelt hat. Im Rahmen der Kartierungen während des Programms 2026 wurde der Skarn stellenweise über etwa 2.600 ft entlang des kartierten Kontakts nachverfolgt, mit gemessenen Oberflächenmächtigkeiten von 13 bis 18 ft und steilen Neigungen von durchschnittlich etwa 85 Grad. Die bis dato entnommenen Proben decken etwa 1.680 ft des kartierten Kontakts ab. Umfangreiche Schuttbedeckung verdeckt Teile des Kontakts.

Alle Proben wurden unter kurzwelligem Ultraviolettlicht untersucht, was Scheelit bestätigte, der blau-weiß fluoresziert, was allgemein charakteristisch für Scheelit mit geringem Molybdängehalt ist. In historischen Berichten wird molybdänhaltiger Scheelit bei Eagle Point beschrieben. Molybdän war nicht im Analysepaket enthalten und wird bei nachfolgenden Multi-Element- und Gesamtgesteinsanalysen hinzugefügt.

Die höchsten Wolframwerte stammten von den Schürfgräben 4, 5 und 6, die am nächsten zum kartierten Granitkontakt liegen. Wolfram korreliert positiv mit Niob, Tantal und Rubidium, was das Unternehmen so interpretiert, dass dies möglicherweise zunehmende Wolframgehalte in Richtung des Intrusivkontakts widerspiegelt. Diese Interpretation ist vorläufig und wird durch Bohrungen überprüft. Alle Proben ergaben zudem erhöhte Zinnwerte (72 bis 344 ppm Sn). Seine Mineralogie und Gewinnbarkeit sind unbekannt und Zinn wird zum jetzigen Zeitpunkt nicht als potenzielles Nebenprodukt erachtet.

Nächste Schritte

Western Star wird die Ergebnisse von 2026 in sein Leapfrog Geo-Modell integrieren, um die Ansatzpunkte für das geplante Bohrprogramm über 17 oberflächennahe Bohrlöcher auf etwa 6.070 ft mit geringen Abständen zu finalisieren. Diese Bohrungen sollen den steil einfallenden Skarnkontakt unterhalb von Oberflächenausbissen und Schuttbedeckung erproben. Historische Diamantbohrprotokolle weisen darauf hin, dass der Wirtskalkstein in einer Tiefe von etwa 200 bis 300 ft über dem Granit liegt (Moore, 1952; Dale und McKinney, 1959), und die geplanten Bohrtiefen spiegeln diese Einschränkung wider. Diese historischen Bohrdaten wurden von der qualifizierten Person nicht verifiziert.

Das Unternehmen treibt die Bohrlogistik und die Genehmigungsverfahren voran. Bei Eagle Point wurde keine Mineralressource definiert.

Historischer Wolframkontext

Scheelit wurde 1940 bei Eagle Point entdeckt und das Konzessionsgebiet wurde zwischen 1942 und 1957 wiederholt vom U.S. Bureau of Mines und dem U.S. Geological Survey untersucht. Die einzige verzeichnete historische Produktion beträgt etwa 650 bis 665 Short Tons mit einem Gehalt von etwa 0,44 % WO3, die mittels Tagebau abgebaut und 1943/44 geliefert wurden (Faick und MacKallor, 1951; Dale und McKinney, 1959). Auf dem Konzessionsgebiet wurden seit 1957 keine Arbeiten mehr durchgeführt.

Diese historischen Zahlen stammen aus einer Zeit vor der Einführung moderner Berichterstattungsstandards, wurden nicht von der qualifizierten Person verifiziert und stellen keine aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve dar. Sie dienen ausschließlich als historischer Kontext und sollten weder als verlässlich angesehen noch mit den Ergebnissen von 2026 in Verbindung gebracht werden.

Im Jahr 1955 entwarf und unterzeichnete die US-Regierung einen Explorationsvertrag der Defense Minerals Exploration Administration (Idm-E783, Docket DMEA-3701), in dem sie sich bereit erklärte, 75 % der Kosten eines Programms zur Schachtabteufung und die Durchführung von Diamantbohrungen auf dem Konzessionsgebiet zu finanzieren. Der Vertrag wurde nie umgesetzt und die geplanten Bohrungen wurden nie durchgeführt. Das Unternehmen erachtet dies als außergewöhnlich vielversprechend und als Ausgangspunkt für die ersten Arbeitsprogramme des Unternehmens.

Das geplante, 17 Bohrlöcher auf etwa 6.000 ft umfassende Bohrprogramm soll die Kontinuität und Geometrie des scheelithaltigen Skarns erproben und – sofern durch Bohr- und Analyseergebnisse gestützt – Daten liefern, die Eagle Point zu einer ersten Mineralressourcenschätzung führen könnten.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC)

23 Proben wurden persönlich zu ALS Geochemistry in Tucson, Arizona, einem unabhängigen, nach ISO/IEC 17025 akkreditierten kommerziellen Labor, gebracht. Die Proben wurden gemäß dem ALS-Präparationscode 31Y aufbereitet und mit der Methode ME-MS85 analysiert, einem ICP-MS-Paket zur Mehrfachelementanalyse mittels Lithiumborat-Schmelzverfahren. Die Ergebnisse wurden im ALS-Zertifikat TU26316988 festgehalten, das am 25. September 2026 fertiggestellt wurde.

Die Protokolle zur Probensicherheit und zur Nachverfolgbarkeit wurden während des gesamten Programms eingehalten. Jede Probe wurde einzeln gekennzeichnet und in einem äußeren, mit Kabelbindern verschlossenen Beutel versiegelt. Angesichts des Erkundungscharakters des Programms wurden keine unabhängigen Feldstandards, Leerproben oder Doppelproben in den Probenstrom eingefügt. Das Unternehmen stützte sich auf die internen QA/QC-Verfahren von ALS Geochemistry, die von der qualifizierten Person überprüft wurden. Die qualifizierte Person verifizierte die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten, indem sie die Proben persönlich entnahm, sie persönlich bei ALS Geochemistry in Tucson abgab und das ALS-Zertifikat anhand des Feldprobeninventars überprüfte.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Jacob Anderson, CPG (#12160), MAusIMM (#3089445), einem unabhängigen Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift „National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects“, geprüft und genehmigt. Herr Anderson ist vom Unternehmen unabhängig.

Über Western Star Resources

Western Star Resources ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Weiterentwicklung von Mineralkonzessionsgebieten konzentriert, wobei der strategische Schwerpunkt zunehmend auf Wolfram und kritischen Mineralen in den Vereinigten Staaten liegt. Das Unternehmen entwickelt ein Portfolio ehemals produzierender Wolframprojekte in Nevada und New Mexico weiter und behält gleichzeitig durch sein Konzessionsgebiet Western Star in British Columbia ein zusätzliches Explorationspotenzial bei.

Kontaktinformationen

Im Namen des Board of Directors

Blake Morgan, Direktor, President und CEO

blake@acvc.vc

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