ALBIS Leasing überzeugt: Hohes Neugeschäft nach neun Monaten 2026
Leichtes Plus, stabile Erwartungen: ALBIS steigert das Neugeschäft, getragen vom Händler- und Herstellergeschäft, und hält an der Prognose für 2026 fest.
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- Das Neugeschäftsvolumen lag in den ersten neun Monaten 2026 bei 81,8 Mio. Euro – leicht über den 81,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
- Wichtigster Wachstumstreiber war erneut das Händler- und Herstellergeschäft.
- Die absolute Neugeschäftsmarge blieb mit 15,3 Mio. Euro stabil; die prozentuale Marge sank leicht von 18,8 auf 18,6 Prozent.
- Im dritten Quartal stieg das Neugeschäft gegenüber dem Vorjahresquartal um 5 Prozent auf 28,4 Mio. Euro.
- Für 2026 hält ALBIS an der Prognose eines Neugeschäftsvolumens von 100,0 bis 107,5 Mio. Euro fest und erwartet eine Marge etwa auf Vorjahresniveau.
- Die Ergebnisprognose für 2026 bleibt bei 5,75 bis 6,75 Mio. Euro vor Steuern.
Der Kurs von ALBIS Leasing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,3200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,61 % im
Plus.
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