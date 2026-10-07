Volkswagen (VW) Vz Aktie steigt - 07.10.2026

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +2,36 % auf 70,26€. Damit gewinnt die Aktie +1,62 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Volkswagen (VW) Vz Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,12 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 70,26€, mit einem Plus von +2,36 %. Bleibt der Aufwärtstrend intakt oder droht eine Korrektur?

Volkswagen Vz ist Kern des VW-Konzerns, einem globalen Auto- und Nutzfahrzeughersteller. Hauptprodukte: Pkw (VW, Audi, Škoda, Porsche u.a.), leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen. Starke Marktstellung in Europa, global Top-3 nach Absatz. Wichtige Konkurrenten: Toyota, Stellantis, Hyundai/Kia, GM, Ford, Tesla. Stärken: breite Markenpalette, Skaleneffekte, starke Position im Volumen- und Premiumsegment.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Sicht von drei Monaten bleibt Volkswagen (VW) Vz trotz des heutigen Kurssprungs mit -9,06 % im Minus.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie damit um -4,20 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,47 %. Im Jahr 2026 gab es für Volkswagen (VW) Vz bisher ein Minus von -33,77 %.

Volkswagen (VW) Vz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,20 % 1 Monat -16,47 % 3 Monate -9,06 % 1 Jahr -26,48 %

? wallstreetONLINE-Community zur Volkswagen (VW) Vz Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 07.10.2026, 09:24 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um VWs Bewertung und Sanierung: Niedriges KGV, Markenwerte und Cashflows werden Kursprognosen von 25–30 Euro entgegengehalten. Diskutiert werden hohe deutsche Produktionskosten, mögliche Standortverlagerungen und Niedersachsens Sperrminorität. Weitere Themen sind die Elektrostrategie, die Nachfrage nach dem ID Polo, geringe Kleinwagenmargen und Konkurrenz aus China. Fundamentalen Hoffnungen stehen charttechnische Risiken gegenüber.

Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,38 Mrd. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BMW, Mercedes-Benz Group und Co.

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,81 %. Mercedes-Benz Group notiert im Plus, mit +1,00 %. Toyota notiert im Minus, mit -0,79 %. Tesla ist heute unverändert Stellantis notiert im Plus, mit +1,33 %.

Lohnt sich ein Investment in die Volkswagen (VW) Vz Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Volkswagen (VW) Vz Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Volkswagen (VW) Vz Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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