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    Besonders beachtet!

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    Volkswagen (VW) Vz Aktie steigt - 07.10.2026

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie notiert am 07.10.2026 mit +2,36 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Volkswagen (VW) Vz Aktie steigt - 07.10.2026
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Volkswagen Vz ist Kern des VW-Konzerns, einem globalen Auto- und Nutzfahrzeughersteller. Hauptprodukte: Pkw (VW, Audi, Škoda, Porsche u.a.), leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen. Starke Marktstellung in Europa, global Top-3 nach Absatz. Wichtige Konkurrenten: Toyota, Stellantis, Hyundai/Kia, GM, Ford, Tesla. Stärken: breite Markenpalette, Skaleneffekte, starke Position im Volumen- und Premiumsegment.

    Volkswagen (VW) Vz Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.10.2026

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +2,36 % auf 70,26. Damit gewinnt die Aktie +1,62  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Volkswagen (VW) Vz Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,12 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 70,26, mit einem Plus von +2,36 %. Bleibt der Aufwärtstrend intakt oder droht eine Korrektur?

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    Auf Sicht von drei Monaten bleibt Volkswagen (VW) Vz trotz des heutigen Kurssprungs mit -9,06 % im Minus.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie damit um -4,20 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,47 %. Im Jahr 2026 gab es für Volkswagen (VW) Vz bisher ein Minus von -33,77 %.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,20 %
    1 Monat -16,47 %
    3 Monate -9,06 %
    1 Jahr -26,48 %
    Stand: 07.10.2026, 09:24 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Volkswagen (VW) Vz Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um VWs Bewertung und Sanierung: Niedriges KGV, Markenwerte und Cashflows werden Kursprognosen von 25–30 Euro entgegengehalten. Diskutiert werden hohe deutsche Produktionskosten, mögliche Standortverlagerungen und Niedersachsens Sperrminorität. Weitere Themen sind die Elektrostrategie, die Nachfrage nach dem ID Polo, geringe Kleinwagenmargen und Konkurrenz aus China. Fundamentalen Hoffnungen stehen charttechnische Risiken gegenüber.

    Zur Volkswagen (VW) Vz Diskussion

    Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,38 Mrd. € wert.

    Sportwagenbauer Porsche plant mit deutlich weniger Geschäft in China


    Der Sportwagenbauer Porsche AG stellt sich darauf ein, künftig höchstens noch ein Zehntel seiner Fahrzeuge in China zu verkaufen. Der Markt sei sehr anspruchsvoll und habe sich grundlegend verändert, sagte Porsche-Chef Michael Leiters bei der …

    VW-Tochter Porsche will sparen und Marge steigern - Aktie im Plus


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    VW-Tochter Porsche will sparen und Profitabilität steigern


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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BMW, Mercedes-Benz Group und Co.

    BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,81 %. Mercedes-Benz Group notiert im Plus, mit +1,00 %. Toyota notiert im Minus, mit -0,79 %. Tesla ist heute unverändert Stellantis notiert im Plus, mit +1,33 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Volkswagen (VW) Vz Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Volkswagen (VW) Vz Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Volkswagen (VW) Vz Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Volkswagen (VW) Vz

    +1,84 %
    -4,20 %
    -16,47 %
    -9,06 %
    -26,48 %
    -35,16 %
    -63,67 %
    -42,93 %
    +1.438,29 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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