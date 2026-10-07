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    Besonders beachtet!

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    Infineon Technologies Aktie leidet unter Verkäufen - 07.10.2026

    Die Infineon Technologies Aktie notiert am 07.10.2026 mit -2,77 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Infineon Technologies Aktie leidet unter Verkäufen - 07.10.2026
    Foto: doganmesut - stock.adobe.com

    Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

    Infineon Technologies Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 07.10.2026

    Die Infineon Technologies Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -2,77 % auf 62,40. Damit verliert die Aktie -1,78  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,52 %, geht es heute bei der Infineon Technologies Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Infineon Technologies Aktionäre einen Verlust von -14,91 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um +6,72 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,88 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Infineon Technologies um +69,12 % gewonnen.

    Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,72 %
    1 Monat +10,88 %
    3 Monate -14,91 %
    1 Jahr +87,40 %
    Stand: 07.10.2026, 09:24 Uhr

    Informationen zur Infineon Technologies Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 82,08 Mrd. € wert.

    Infineon: Trendwende eingeleitet – die Bestätigung allerdings aus


    Nach der Stabilisierung an der 200-Tage-Linie hat Infineon die zuvor bestehende Widerstandszone überwunden. Für das weitere technische Bild spielt nun die Bestätigung dieses Ausbruchs durch die folgenden Handelstage eine wichtige Rolle.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    STMicroelectronics, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,63 %. Texas Instruments notiert im Minus, mit -0,08 %. ON Semiconductor notiert im Minus, mit -0,03 %. NIO ist heute unverändert

    Infineon Technologies Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Infineon Technologies Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Infineon Technologies Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Infineon Technologies

    -3,05 %
    +6,72 %
    +10,88 %
    -14,91 %
    +87,40 %
    +96,07 %
    +78,74 %
    +293,65 %
    -11,66 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100
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    Markt Bote
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