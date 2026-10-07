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    Teures Futter und hohe Hundesteuer

    Für Sie zusammengefasst
    • Hundesteuer brachte Kommunen 429,7 Millionen Euro
    • Futterpreise stiegen nur um 0,4 Prozent zum Vorjahr
    • Seit 2020 wurde Tierfutter um 35,8 Prozent teurer
    Teures Futter und hohe Hundesteuer
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Halten von Haustieren bleibt in Deutschland kostspielig. Sowohl die Einnahmen aus der Hundesteuer als auch die Kosten für Hunde- und Katzenfutter verharrten im vergangenen Jahr nahezu auf dem zuvor erreichten Rekordniveau, wie das Statistische Bundesamt berichtet.

    Die Kommunen nahmen mit 429,7 Millionen Euro den historisch zweithöchsten Betrag an Hundesteuer ein. Nur 2024 hatte die Summe noch 200.000 Euro höher gelegen. Ob mit dem leichten Einnahmerückgang auch tatsächlich eine geringere Zahl an Tieren verbunden ist, konnte das Statistikamt nicht sagen. Zu vielfältig sind die Steuersätze, die in manchen Fällen auch die Zahl der jeweils gehaltenen Hunde oder die Rasse berücksichtigen. Im Jahr 2015 hatten die Kommunen mit 322,0 Millionen Euro noch deutlich weniger Hundesteuer eingenommen.

    Preise für Futter steigen nicht mehr so stark

    Bei den Preisen für Hunde- und Katzenfutter bekamen Tierhalterinnen und Tierhalter eine kleine Atempause. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Preise dafür lediglich um 0,4 Prozent und damit deutlich langsamer als die allgemeinen Verbraucherpreise, die um 2,2 Prozent anzogen.

    Auf lange Sicht werden Frauchen und Herrchen aber deutlich zur Kasse gebeten: Tierfutter war im vergangenen Jahr 35,8 Prozent teurer als im Jahr 2020. Die Verbraucherpreise sind in diesem Zeitraum nur um 21,9 Prozent gestiegen./ceb/DP/zb






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