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    Besonders beachtet!

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    LPKF Laser & Electronics Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 07.10.2026

    Am 07.10.2026 ist die LPKF Laser & Electronics Aktie, bisher, um -3,69 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der LPKF Laser & Electronics Aktie.

    Besonders beachtet! - LPKF Laser & Electronics Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 07.10.2026
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

    LPKF Laser & Electronics Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.10.2026

    Am heutigen Handelstag musste die LPKF Laser & Electronics Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,69 % im Minus. Die LPKF Laser & Electronics Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +1,72 % wieder ab und notiert heute bei 15,650. Wie sollten sich bestehende Aktionäre jetzt verhalten?

    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei LPKF Laser & Electronics damit auf -16,39 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um +1,25 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,03 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von LPKF Laser & Electronics +189,03 % gewonnen.

    Während LPKF Laser & Electronics deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,28 %. Damit gehört LPKF Laser & Electronics heute zu den auffälligeren Werten.

    LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,25 %
    1 Monat +22,03 %
    3 Monate -16,39 %
    1 Jahr +123,29 %
    Stand: 07.10.2026, 09:30 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur LPKF Laser & Electronics Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Wachstumschancen durch Glassubstrate und Advanced Packaging sowie Vorstandskäufe zu 14,60–14,70 Euro. Diskutiert werden die Prognoseanpassung, ein schwächeres EBITDA und mögliche Umsatzverschiebungen ins nächste Jahr samt EBIT-Effekt. Einer genannten Marktkapitalisierung von 350 Mio. Euro bei 100 Mio. Euro Umsatz stehen Bewertungskritik und Hoffnungen auf großes Wachstumspotenzial gegenüber.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber LPKF Laser & Electronics eingestellt.

    Zur LPKF Laser & Electronics Diskussion

    Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

    Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 383,37 Mio.EUR € wert.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,07 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +0,07 %. Jenoptik notiert im Minus, mit -2,56 %.

    LPKF Laser & Electronics Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    LPKF Laser & Electronics

    -4,31 %
    +2,20 %
    +20,82 %
    -15,36 %
    +126,01 %
    +142,36 %
    -13,84 %
    +60,53 %
    +35,21 %
    ISIN:DE0006450000WKN:645000
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