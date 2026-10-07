Intel Aktie heute im Plus (102,48€) - 07.10.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Intel Aktie. Mit einer Performance von +2,60 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Die Intel Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -3,59 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 102,48€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Intel Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -1,18 % verkraften.

Auf Wochensicht steht bei der Intel Aktie damit ein Gewinn von +0,18 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,00 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Intel eine positive Entwicklung von +222,11 % erlebt.

Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,18 % 1 Monat +22,00 % 3 Monate -1,18 % 1 Jahr +227,83 %

Informationen zur Intel Aktie

Stand: 07.10.2026, 09:32 Uhr

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 541,51 Mrd. € wert.

Elon Musk spricht mit TSMC über sein ambitioniertes Chipprojekt Terafab. Intel will trotzdem weitermachen und hält an seiner Rolle als Entwicklungspartner fest.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Intel?

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,52 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +0,64 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -0,07 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing verliert -0,40 %

Intel Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.