DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RIO TINTO auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rio Tinto von 7400 auf 7600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die gesamte Bergbaubranche Europas habe sich im dritten Quartal und im gesamten bisherigen Jahresverlauf stark entwickelt, schrieb Liam Fitzpatrick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob vor allem den kräftigen Anstieg des Kupferpreises hervor, nannte allerdings auch Belastungsfaktoren wie steigende Anleiherenditen und den stärkeren US-Dollar./ck/rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 83,99EUR auf Tradegate (07. Oktober 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Liam Fitzpatrick

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 76

Kursziel alt: 74

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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