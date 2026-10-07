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    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RIO TINTO auf 'Hold'

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RIO TINTO auf 'Hold'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rio Tinto von 7400 auf 7600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die gesamte Bergbaubranche Europas habe sich im dritten Quartal und im gesamten bisherigen Jahresverlauf stark entwickelt, schrieb Liam Fitzpatrick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob vor allem den kräftigen Anstieg des Kupferpreises hervor, nannte allerdings auch Belastungsfaktoren wie steigende Anleiherenditen und den stärkeren US-Dollar./ck/rob/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 08:05 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 83,99EUR auf Tradegate (07. Oktober 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Liam Fitzpatrick
    Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 76
    Kursziel alt: 74
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A




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