BERNSTEIN RESEARCH stuft Relx auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3450 Pence belassen. Analyst Christophe Cherblanc verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur europäischen Medienbranche darauf, dass Zahlungen aus dem Urheberrechtsvergleich mit dem KI-Konzern Anthropic kurz bevorstünden. Der Vergleich im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar, den Anthropic wegen der Nutzung bereits veröffentlichter Bücher für seine Large Language Models (LLMs) geschlossen habe, werde vielen Publikums- und Fachverlagen einen erheblichen einmaligen Geldzufluss bescheren./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 19:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 30,58EUR auf Tradegate (07. Oktober 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Christophe Cherblanc

Analysiertes Unternehmen: Relx

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34,5

Kursziel alt: 34,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

