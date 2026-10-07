BERNSTEIN RESEARCH stuft Wolters Kluwer auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analyst Christophe Cherblanc verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur europäischen Medienbranche darauf, dass Zahlungen aus dem Urheberrechtsvergleich mit dem KI-Konzern Anthropic kurz bevorstünden. Der Vergleich im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar, den Anthropic wegen der Nutzung bereits veröffentlichter Bücher für seine Large Language Models (LLMs) geschlossen habe, werde vielen Publikums- und Fachverlagen einen erheblichen einmaligen Geldzufluss bescheren./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 19:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 69,86EUR auf Tradegate (07. Oktober 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Christophe Cherblanc

Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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