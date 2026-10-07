BERENBERG stuft GSK auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Auf dem jährlichen Esmo-Krebskongress ab dem 23. Oktober in Madrid erwarte sie wichtige Präsentationen der großen Pharmakonzerne, schrieb Luisa Hector am Dienstag in einem Branchenausblick. Erste Informationen stünden schon vor dem Beginn der Veranstaltung an. Bei GSK hebt sie die Präsentation zum Lungenkrebsmittel Ris-Rez hervor./gl/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 20,79EUR auf Tradegate (07. Oktober 2026, 09:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Luisa Hector

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 22

Kursziel alt: 22

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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