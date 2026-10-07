13F-Update
David Einhorn überzeugt – Portfolio wächst um 22.78 %
Das Portfolio von David Einhorn liefert ein starkes Quartal. Mit +22.78 % steigt der Wert auf 3.460.785.209 USD. Auffällig sind deutliche Aufstockungen und Gewinne bei mehreren Kernwerten.
Foto: wallstreetONLINE / OpenAI
13F-Filings enthalten nur Long-Positionen, sind aber dennoch ein wertvolles Werkzeug, um Investmenttrends und Marktüberzeugungen großer Fondsmanager zu erkennen.
David Einhorn erzielt ein sehr starkes Quartal und steigert sein Portfolio um 22.78 % auf 3.460.785.209 USD. Besonders GoPro Registered (A) sorgten für kräftige Gewinne. Auffällige Aufstockungen deuten auf klaren Optimismus hin.
Top Positionen nach GewichtDie Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Green Brick Partners mit 21,90 %, gefolgt von Fluor mit 7,05 % und Core Natural Resources Registered mit 5,28 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|21,90 %
|757.769.335 USD
|80,04 USD
|-16,69 %
|7,05 %
|244.071.913 USD
|52,39 USD
|-1,20 %
|5,28 %
|182.701.664 USD
|80,02 USD
|+13,18 %
Neu Aufgebaute PositionenEs folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt: Fortune Brands Innovations mit 3,56 %, Primo Brands Registered -A mit 1,99 % und PayPal mit 1,78 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|3,56 %
|123.078.938 USD
|54,90 USD
|-27,74 %
|1,99 %
|69.010.250 USD
|24,44 USD
|-21,59 %
|1,78 %
|61.502.137 USD
|43,18 USD
|+26,65 %
|1,73 %
|59.883.158 USD
|26,66 USD
|+16,01 %
|1,12 %
|38.674.608 USD
|74,26 USD
|+4,82 %
Aufgestockte PositionenDie Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Core Natural Resources Registered mit 5,28 %, Graphic Packaging Holding mit 3,04 % und BKV mit 2,45 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|5,28 %
|182.701.664 USD
|80,02 USD
|+13,18 %
|3,04 %
|105.207.755 USD
|10,57 USD
|-18,89 %
|2,45 %
|84.683.933 USD
|27,36 USD
|-19,72 %
|2,12 %
|73.405.392 USD
|17,75 USD
|+2,28 %
|1,94 %
|67.181.464 USD
|5,42 USD
|+7,51 %
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Reduzierte PositionenAufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Fluor mit 7,05 %, Acadia Healthcare mit 3,76 % und PENN Entertainment mit 3,62 %.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|7,05 %
|244.071.913 USD
|52,39 USD
|-1,20 %
|3,76 %
|129.950.928 USD
|29,53 USD
|+0,19 %
|3,62 %
|125.175.368 USD
|21,36 USD
|-24,98 %
|3,06 %
|105.987.319 USD
|64,19 USD
|+12,80 %
|2,94 %
|101.867.768 USD
|267,3400 USD
|+16,69 %
Verkaufte PositionenEs folgen 3 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.
|Wertpapier
|% Portfolio
|Gesamtwert *
|Wert pro Aktie *
|Perf. % *
|0,00 %
|45.000.395 USD
|21,41 USD
|+4,68 %
|0,00 %
|43.388.803 USD
|4,29 USD
|+14,15 %
|0,00 %
|104.629.374 USD
|46,36 USD
|+84,24 %
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Disclaimer
Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.
* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.
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