David Einhorn überzeugt – Portfolio wächst um 22.78 %

David Einhorn erzielt ein sehr starkes Quartal und steigert sein Portfolio um 22.78 % auf 3.460.785.209 USD. Besonders GoPro Registered (A) sorgten für kräftige Gewinne. Auffällige Aufstockungen deuten auf klaren Optimismus hin.

13F-Filings enthalten nur Long-Positionen, sind aber dennoch ein wertvolles Werkzeug, um Investmenttrends und Marktüberzeugungen großer Fondsmanager zu erkennen.

Top Positionen nach Gewicht Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Green Brick Partners mit 21,90 %, gefolgt von Fluor mit 7,05 % und Core Natural Resources Registered mit 5,28 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Green Brick Partners 21,90 % 757.769.335 USD 80,04 USD -16,69 % Fluor 7,05 % 244.071.913 USD 52,39 USD -1,20 % Core Natural Resources Registered 5,28 % 182.701.664 USD 80,02 USD +13,18 % Die Top Positionen basieren auf der Gewichtung innerhalb des Portfolios. Die größte Position hier ist Green Brick Partners mit 21,90 %, gefolgt von Fluor mit 7,05 % und Core Natural Resources Registered mit 5,28 %.

Neu Aufgebaute Positionen Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt: Fortune Brands Innovations mit 3,56 %, Primo Brands Registered -A mit 1,99 % und PayPal mit 1,78 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Fortune Brands Innovations 3,56 % 123.078.938 USD 54,90 USD -27,74 % Primo Brands Registered -A 1,99 % 69.010.250 USD 24,44 USD -21,59 % PayPal 1,78 % 61.502.137 USD 43,18 USD +26,65 % Warner Bros. Discovery (A) 1,73 % 59.883.158 USD 26,66 USD +16,01 % PVH 1,12 % 38.674.608 USD 74,26 USD +4,82 % Es folgen Positionen, die innerhalb des letzten Quartals neu in das Portfolio aufgenommen wurden. Diese sind nach ihrer Gewichtung sortiert. Die Top 3 Verteilung ist wie folgt: Fortune Brands Innovations mit 3,56 %, Primo Brands Registered -A mit 1,99 % und PayPal mit 1,78 %.

Aufgestockte Positionen Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Core Natural Resources Registered mit 5,28 %, Graphic Packaging Holding mit 3,04 % und BKV mit 2,45 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Core Natural Resources Registered 5,28 % 182.701.664 USD 80,02 USD +13,18 % Graphic Packaging Holding 3,04 % 105.207.755 USD 10,57 USD -18,89 % BKV 2,45 % 84.683.933 USD 27,36 USD -19,72 % Sotera Health Company 2,12 % 73.405.392 USD 17,75 USD +2,28 % American Axle & Manufacturing Holdings 1,94 % 67.181.464 USD 5,42 USD +7,51 % Die Liste umfasst Positionen, die innerhalb des letzten Quartals aufgestockt wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Core Natural Resources Registered mit 5,28 %, Graphic Packaging Holding mit 3,04 % und BKV mit 2,45 %.

Reduzierte Positionen Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Fluor mit 7,05 %, Acadia Healthcare mit 3,76 % und PENN Entertainment mit 3,62 %.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * Fluor 7,05 % 244.071.913 USD 52,39 USD -1,20 % Acadia Healthcare 3,76 % 129.950.928 USD 29,53 USD +0,19 % PENN Entertainment 3,62 % 125.175.368 USD 21,36 USD -24,98 % Centene 3,06 % 105.987.319 USD 64,19 USD +12,80 % TD SYNNEX Corporation 2,94 % 101.867.768 USD 267,3400 USD +16,69 % Aufgeführt sind Positionen, die innerhalb des letzten Quartals reduziert wurden. Diese sind nach ihrer aktuellen Gewichtung im Portfolio sortiert. Die Top 3 sind Fluor mit 7,05 %, Acadia Healthcare mit 3,76 % und PENN Entertainment mit 3,62 %.

Verkaufte Positionen Es folgen 3 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.

Wertpapier % Portfolio Gesamtwert * Wert pro Aktie * Perf. % * SLM 0,00 % 45.000.395 USD 21,41 USD +4,68 % Peloton Interactive Registered (A) 0,00 % 43.388.803 USD 4,29 USD +14,15 % Victoria's Secret & Company 0,00 % 104.629.374 USD 46,36 USD +84,24 % Es folgen 3 Positionen, die innerhalb des letzten Quartals vollständig aus dem Portfolio verkauft wurden.



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Disclaimer

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Er basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen 13F-Informationen sowie Kursdaten. Anlageentscheidungen sollten zusätzlich auf fundamentalen Analysen, Marktentwicklungen und individueller Risikobereitschaft basieren.

* Die angegebenen Kurse und der daraus errechnete Gesamtwert, beziehen sich auf den Schlusskurs des letzten Börsentages des jeweiligen Quartals und entsprechen dem Bewertungsstichtag der 13F-Einreichung.





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