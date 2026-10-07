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    German Tech Holding GmbH & Co. KGaA

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    GTH prüft Beteiligung an einem BioTech-Startup mit disruptivem Radiopharmakon für die Krebsdiagnostik

    German Tech Holding GmbH & Co. KGaA - GTH prüft Beteiligung an einem BioTech-Startup mit disruptivem Radiopharmakon für die Krebsdiagnostik
    Foto: adobe.stock.com

    Frankfurt am Main (IRW-Press/07.10.2026) - German Tech Holding prüft Beteiligung an einem BioTech-Startup mit disruptivem Radiopharmakon für die Krebsdiagnostik

    * Klinisch erprobtes Zirkonium‑89-basiertes Verfahren für die PSMA‑PET/CT-Bildgebung mit mehrjähriger Anwendung und publizierter klinischer Evidenz
    * Bis zu 100-fach höherer Tumor-zu-Hintergrund-Kontrast verbessert die Früherkennung und Lokalisierung von Tumorherden und Metastasen
    * Klinische Expertise des Forscherteams um Professor Dr. Samer Ezziddin, einen der führenden Experten für PSMA-PET-Bildgebung
    * German Tech Holding prüft Beteiligung mit 10 % an der Zirnostics GmbH
    * Großer und wachsender Markt für bildgebende Verfahren in der Krebsdiagnostik

    Frankfurt am Main, 7. Oktober 2026 – Die German Tech Holding GmbH & Co. KGaA (GTH), eine 2012 gegründete Holdinggesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, prüft eine Beteiligungsopportunität an einem Startup mit einem bereits klinisch eingesetzten Radiopharmakon für die Krebsdiagnostik. Dabei handelt es sich um einen mit Zirkonium 89 markierten Tracer für die PSMA PET/CT-Bildgebung zur Diagnostik von Prostatakrebs, der durch verzögerte Bildgebung eine deutlich verbesserte Darstellung und Lokalisierung von Tumorherden und Metastasen ermöglicht. Das Verfahren wird bereits seit mehreren Jahren klinisch angewendet und ist Gegenstand mehrerer publizierter Auswertungen des Forscherteams um Prof. Dr. Samer Ezziddin, Direktor der Klinik für Nuklearmedizin am Universitätsklinikum des Saarlandes, einer der führenden Experten für PSMA PET Bildgebung.

    Das Prostate-Specific Membrane Antigen (PSMA) ist eine Zielstruktur, die bei Prostatakrebszellen und deren Metastasen häufig stark ausgeprägt ist. Das mit Zirkonium 89 markierte Radiopharmakon (Tracer) macht diese in der PET Bildgebung sichtbar. Anders als herkömmliche PET Tracer erlaubt Zirkonium 89 Bildaufnahmen noch mehrere Tage nach der Injektion. Dies führt zu einem bis zu 100 fach höheren Tumor-zu-Hintergrund-Kontrast und damit zu einer deutlich präziseren Detektion, also Darstellung und Lokalisierung von Tumorherden und Metastasen. Dadurch können selbst kleine oder bislang schwer erkennbare Tumorherde und Metastasen sichtbar gemacht und zusätzliche Krankheitsherde identifiziert werden, die in der konventionellen PSMA-PET/CT nicht erkennbar sind. Das ist naturgemäß von enormer Bedeutung für die Therapie und deren Erfolg. Zugleich ist das mit Zirkonium 89 markierte Radiopharmakon in der Herstellung nicht teurer als herkömmliche PMSA-Tracer und bietet aufgrund der deutlich längeren Halbwertszeit Vorteile bei der Distributionslogistik.

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