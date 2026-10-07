BERENBERG stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 15000 Pence belassen. Auf dem jährlichen Esmo-Krebskongress ab dem 23. Oktober in Madrid erwarte sie wichtige Präsentationen der großen Pharmakonzerne, schrieb Luisa Hector am Dienstag in einem Branchenausblick. Erste Informationen stünden schon vor dem Beginn der Veranstaltung an. AstraZeneca beteilige sich wie üblich mit thematisch breit gefächerten Präsentation unter anderem zu Lungen-, Blasen- und Eierstockkrebs./gl/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 141,3EUR auf Tradegate (07. Oktober 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Luisa Hector

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 150

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

