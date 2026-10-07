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    Besonders beachtet!

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    RENK Group Aktie fällt auf 35,49€ - 07.10.2026

    Kursbewegung von -1,79 % bei RENK Group am 07.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - RENK Group Aktie fällt auf 35,49€ - 07.10.2026
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    Wie hat sich die RENK Group-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Am heutigen Handelstag musste die RENK Group Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,79 % im Minus. Es bleibt ungemütlich für RENK Group: Nach einem Rückgang von -3,87 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -1,79 %. Wie sollten sich bestehende Aktionäre jetzt verhalten?

    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei RENK Group damit auf -26,42 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

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    Auf Wochensicht hat die RENK Group Aktie damit -6,16 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,96 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -33,31 % verloren.

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    RENK Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,16 %
    1 Monat -16,96 %
    3 Monate -26,42 %
    1 Jahr -58,14 %
    Stand: 07.10.2026, 09:52 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um RENKs Bewertung, einen Folgeauftrag über 30 Mio. Euro und mögliche Kursrückgänge bis 20 Euro. Beim KGV gehen die Einschätzungen auseinander. Volle Auftragsbücher und Wachstumschancen stehen Bedenken zu Gewinn, Kapazitäten und Stornierungen gegenüber. Diskutiert werden zudem negative Analystenurteile vor den Quartalszahlen am 5.11. sowie ein Vorstandskauf von 550 Aktien, die laut einem Beitrag drei Tage später wieder verkauft wurden.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber RENK Group eingestellt.

    Zur RENK Group Diskussion

    Informationen zur RENK Group Aktie

    Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,55 Mrd. € wert.

    RENK Group Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die RENK Group Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur RENK Group Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    RENK Group

    -1,76 %
    -7,58 %
    -18,21 %
    -27,53 %
    -58,77 %
    +117,09 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73
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