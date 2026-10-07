🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFACC AktievorwärtsNachrichten zu FACC

    FACC

    161 Aufrufe 161 0 Kommentare 0 Kommentare

    Langfristiges Wachstum der Luftfahrtbranche als Fundament

    FACC - Langfristiges Wachstum der Luftfahrtbranche als Fundament
    Foto: adobe.stock.com

    Die weltweite Nachfrage nach Flugreisen ist im Juli 2026 nach drei rückläufigen Monaten wieder gestiegen. Für den österreichischen Luftfahrtzulieferer FACC (ISIN: AT00000FACC2) sind solche Monatsdaten zwar nur eine Momentaufnahme. Langfristig entscheidet die Entwicklung des Passagierverkehrs jedoch wesentlich darüber, wie viele neue Flugzeuge benötigt und welche Produktionsraten bei Airbus (ISIN: NL0000235190), Boeing (ISIN: US0970231058) und anderen Herstellern gefahren werden. Wie sich im weiteren Jahresverlauf zeigt, spiegelt sich dieser langfristige Trend auch in den aktuellen Unternehmensaussagen von FACC wider.

     

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Airbus!
    Long
    175,70€
    Basispreis
    1,25
    Ask
    × 14,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    198,19€
    Basispreis
    1,24
    Ask
    × 14,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Passagierverkehr kehrt auf Wachstumskurs zurück

     

    Nach Angaben des internationalen Dachverbands der Fluggesellschaften IATA lagen die weltweit verkauften Passagierkilometer (RPK) im Juli um 0,2 Prozent über dem Vorjahresmonat. Ohne den Nahen Osten erreichte das Plus 1,2 Prozent. Die angebotenen Sitzplatzkilometer nahmen um 0,3 Prozent zu, die Auslastung blieb mit 85,2 Prozent auf hohem Niveau.

     

    Regional zeigt sich ein differenziertes Bild. Airlines mit Sitz in Europa steigerten ihre Passagiernachfrage um 2,1 Prozent, im internationalen Verkehr sogar um 3,1 Prozent. Besonders dynamisch entwickelte sich dabei der Verkehr zwischen Europa und Asien: Mit einem Plus von 12,1 Prozent verzeichnete diese Strecke die stärkste Zunahme aller großen internationalen Verkehrsströme weltweit. Noch kräftiger als in Europa fiel der Anstieg der Nachfrage in Lateinamerika und der Karibik aus, wo die Nachfrage um 6,1 Prozent zulegte. Auch Afrika verzeichnete mit einem Plus von 5,2 Prozent eine deutliche Belebung. Der asiatisch-pazifische Raum kehrte nach zwei rückläufigen Monaten mit einem Zuwachs von 1,0 Prozent auf einen Erholungskurs zurück.

     

    Rückgänge verzeichneten dagegen der Nahe Osten (-10,0 Prozent) und Nordamerika (-1,2 Prozent). Der weltweite Inlandsverkehr entwickelte sich hingegen wieder positiv und legte um 0,6 Prozent zu – getragen vor allem von China mit einem Plus von 5,3 Prozent sowie von Brasilien, wo die Nachfrage um 6,0 Prozent anstieg.

     

    IATA erwartet weitere Kapazitätsausweitung

     

    Trotz hoher Treibstoffkosten, wirtschaftlicher Unsicherheit und geopolitischer Spannungen bewertet IATA-Chefökonomin Marie Owens Thomsen die Entwicklung insgesamt positiv. Die Airlines planen für August ein Kapazitätsplus von 1,9 Prozent und für September von 2,9 Prozent. Vor allem die für September geplante Ausweitung wertet Thomsen als Signal dafür, dass die Fluggesellschaften für den weiteren Jahresverlauf mit einer stabilen Passagiernachfrage rechnen.

    Seite 1 von 4 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    FACC Langfristiges Wachstum der Luftfahrtbranche als Fundament FACC_07-10-2026_DEPRcomDie weltweite Nachfrage nach Flugreisen ist im Juli 2026 nach drei rückläufigen Monaten wieder gestiegen. Für den österreichischen Luftfahrtzulieferer FACC (ISIN: AT00000FACC2) sind solche Monatsdaten zwar nur eine …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     