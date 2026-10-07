Langfristiges Wachstum der Luftfahrtbranche als Fundament

Die weltweite Nachfrage nach Flugreisen ist im Juli 2026 nach drei rückläufigen Monaten wieder gestiegen. Für den österreichischen Luftfahrtzulieferer FACC (ISIN: AT00000FACC2) sind solche Monatsdaten zwar nur eine Momentaufnahme. Langfristig entscheidet die Entwicklung des Passagierverkehrs jedoch wesentlich darüber, wie viele neue Flugzeuge benötigt und welche Produktionsraten bei Airbus (ISIN: NL0000235190), Boeing (ISIN: US0970231058) und anderen Herstellern gefahren werden. Wie sich im weiteren Jahresverlauf zeigt, spiegelt sich dieser langfristige Trend auch in den aktuellen Unternehmensaussagen von FACC wider.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Passagierverkehr kehrt auf Wachstumskurs zurück

Nach Angaben des internationalen Dachverbands der Fluggesellschaften IATA lagen die weltweit verkauften Passagierkilometer (RPK) im Juli um 0,2 Prozent über dem Vorjahresmonat. Ohne den Nahen Osten erreichte das Plus 1,2 Prozent. Die angebotenen Sitzplatzkilometer nahmen um 0,3 Prozent zu, die Auslastung blieb mit 85,2 Prozent auf hohem Niveau.

Regional zeigt sich ein differenziertes Bild. Airlines mit Sitz in Europa steigerten ihre Passagiernachfrage um 2,1 Prozent, im internationalen Verkehr sogar um 3,1 Prozent. Besonders dynamisch entwickelte sich dabei der Verkehr zwischen Europa und Asien: Mit einem Plus von 12,1 Prozent verzeichnete diese Strecke die stärkste Zunahme aller großen internationalen Verkehrsströme weltweit. Noch kräftiger als in Europa fiel der Anstieg der Nachfrage in Lateinamerika und der Karibik aus, wo die Nachfrage um 6,1 Prozent zulegte. Auch Afrika verzeichnete mit einem Plus von 5,2 Prozent eine deutliche Belebung. Der asiatisch-pazifische Raum kehrte nach zwei rückläufigen Monaten mit einem Zuwachs von 1,0 Prozent auf einen Erholungskurs zurück.

Rückgänge verzeichneten dagegen der Nahe Osten (-10,0 Prozent) und Nordamerika (-1,2 Prozent). Der weltweite Inlandsverkehr entwickelte sich hingegen wieder positiv und legte um 0,6 Prozent zu – getragen vor allem von China mit einem Plus von 5,3 Prozent sowie von Brasilien, wo die Nachfrage um 6,0 Prozent anstieg.

IATA erwartet weitere Kapazitätsausweitung

Trotz hoher Treibstoffkosten, wirtschaftlicher Unsicherheit und geopolitischer Spannungen bewertet IATA-Chefökonomin Marie Owens Thomsen die Entwicklung insgesamt positiv. Die Airlines planen für August ein Kapazitätsplus von 1,9 Prozent und für September von 2,9 Prozent. Vor allem die für September geplante Ausweitung wertet Thomsen als Signal dafür, dass die Fluggesellschaften für den weiteren Jahresverlauf mit einer stabilen Passagiernachfrage rechnen.