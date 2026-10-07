JPMORGAN stuft Porsche AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Porsche AG auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Jose M Asumendi äußerte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung zu den mittelfristigen Finanzprognosen, die der Sportwagenbauer auf seiner Kapitalmarktveranstaltung vorgestellt hat. Seiner Meinung nach dürften die Umsatzziele maßgeblich von der Preisgestaltung und dem Modellmix angetrieben werden. Er begrüßte zudem die angestrebte Barmittelentwicklung, die die Aktionärsvergütung weiter stützen sollte./rob/gl/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 07:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 07:44 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 42,81EUR auf Tradegate (07. Oktober 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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