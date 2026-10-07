JPMORGAN stuft Porsche AG auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Porsche AG auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Jose M Asumendi äußerte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung zu den mittelfristigen Finanzprognosen, die der Sportwagenbauer auf seiner Kapitalmarktveranstaltung vorgestellt hat. Seiner Meinung nach dürften die Umsatzziele maßgeblich von der Preisgestaltung und dem Modellmix angetrieben werden. Er begrüßte zudem die angestrebte Barmittelentwicklung, die die Aktionärsvergütung weiter stützen sollte./rob/gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 07:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 07:44 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 07:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 07:44 / BST
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Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 42,81EUR auf Tradegate (07. Oktober 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: Porsche AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: Porsche AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
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