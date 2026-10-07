Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 07.10. - AT 20 schwach -1,44 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 25.231,01 PKT und verliert bisher -0,45 %.
Top-Werte: Volkswagen (VW) Vz +1,82 %, Siemens Healthineers +1,50 %, Henkel VZ +1,45 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -3,22 %, Siemens Energy -2,28 %, Vonovia -1,63 %
Der MDAX steht bei 30.411,24 PKT und verliert bisher -0,19 %.
Top-Werte: Schaeffler +2,21 %, AUMOVIO +2,12 %, Porsche Holding SE +2,11 %
Flop-Werte: SUESS MicroTec -3,99 %, Elmos Semiconductor -2,86 %, Jenoptik -2,61 %
Der TecDAX bewegt sich bei 4.064,11 PKT und fällt um -0,61 %.
Top-Werte: Eckert & Ziegler +2,03 %, Carl Zeiss Meditec +1,64 %, Siemens Healthineers +1,50 %
Flop-Werte: SUESS MicroTec -3,99 %, Infineon Technologies -3,22 %, Elmos Semiconductor -2,86 %
Der Eurozone 50 steht bei 6.214,32 PKT und verliert bisher -0,50 %.
Top-Werte: Inditex +1,34 %, adidas +1,07 %, Sanofi +0,97 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -3,22 %, Siemens Energy -2,28 %, BNP Paribas (A) -2,15 %
Der AT 20 steht aktuell (09:59:50) bei 6.695,16 PKT und fällt um -1,44 %.
Top-Werte: OMV +0,94 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +0,61 %, Lenzing -0,08 %
Flop-Werte: Andritz -3,77 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -3,16 %
Der CH 20 bewegt sich bei 13.808,76 PKT und steigt um +0,27 %.
Top-Werte: Sandoz Group +2,48 %, Roche Holding Bearer Participation Cert +1,80 %, Novartis +1,66 %
Flop-Werte: ABB -0,64 %, Logitech International -0,09 %
Der SE 30 bewegt sich bei 3.265,57 PKT und fällt um -0,11 %.
Top-Werte: Telia Company +2,10 %, Tele2 (B) +1,98 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,74 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -0,98 %, ABB -0,64 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:58:22) bei 6.845,00 PKT und steigt um +0,22 %.
Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,87 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +2,36 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,41 %
Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -1,37 %, Public Power -1,16 %, Viohalco -0,44 %
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