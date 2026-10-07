ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Ziel für UBS auf 47 Franken - 'Buy'
- Deutsche Bank hebt UBS-Kursziel auf 47 Franken an
- Analyst bleibt trotz Regulierung für UBS optimistisch
- UBS-Vorsteuergewinn soll stark um 23 Prozent steigen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für UBS von 45 auf 47 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Geplante Regulierungsmaßnahmen und deren potenzielle strategische Auswirkungen hätten die starke operative Erfolgsgeschichte der Schweizer Bank in den vergangenen zweieinhalb Jahren überschattet, schrieb Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht aber weiterhin Grund, optimistisch zu bleiben. So sollte im dritten Quartal der Vorsteuergewinn im Jahresvergleich stark um 23 Prozent gestiegen sein. Mit dem Abschluss der Integration der Credit Suisse bis Jahresende dürfte zudem die Eigenkapitalrendite 2027 den Höchststand von 2021 übertreffen./ck/rob/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 08:05 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie
Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 43,21 auf Lang & Schwarz (07. Oktober 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
UBS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5127. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,00CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 60,00CHF was eine Bandbreite von +2,49 %/+39,76 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 47 Euro