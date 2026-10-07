🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsMDAX IndexvorwärtsNachrichten zu MDAX

    AKTIE IM FOKUS

    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kurs der Porsche AG schwankt kräftig am Kapitalmarkttag

    Für Sie zusammengefasst
    • Porsche-Aktie schwankt nach Kapitalmarkttag
    • Cashflow soll sich bis 2028 nahezu verdoppeln
    • Porsche ist an der Börse weniger wert als Ferrari
    AKTIE IM FOKUS - Kurs der Porsche AG schwankt kräftig am Kapitalmarkttag
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Mit starken Kursschwankungen haben die Aktien der Porsche AG am Mittwoch auf Aussagen des Autobauers auf einem Kapitalmarkttag reagiert.

    In den ersten Handelsminuten stieg der Kurs um bis zu gut fünf Prozent auf 44,69 Euro. Anschließend drehten die Papiere ins Minus. Zuletzt lagen sie wieder mit etwas mehr als einem Prozent im Plus bei rund 43 Euro. Sie verblieben damit in der Handelsspanne der vergangenen Monate zwischen etwa 42 und 48 Euro.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen (VW) Vz!
    Long
    65,53€
    Basispreis
    0,47
    Ask
    × 14,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    74,87€
    Basispreis
    0,53
    Ask
    × 14,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Positiv wertete Jose Asumendi von JPMorgan in einer ersten Reaktion vor allem die geplante Erwirtschaftung von operativen Barmitteln (Cash). Diese untermauere zukünftige Ausschüttungen an die Aktionäre.

    Der Experte schätzt, dass sich der Cashflow aus dem operativen Geschäft von gut 3,6 Milliarden Euro im vergangenen Jahr bis zum Jahr 2028 nahezu verdoppelt auf gut 7 Milliarden Euro.

    Gut drei Viertel der im MDax notierten Vorzugsaktien der Porsche AG liegen in den Händen des Volkswagen -Konzerns . Insgesamt gibt es 911 Millionen Porsche-Anteile. Die Hälfte davon sind nicht an der Börse gehandelte Stammaktien.

    Auch von diesen hält Volkswagen rund drei Viertel. Die Wolfsburger hatte die Porsche AG im September 2022 an die Börse gebracht. In den ersten Monaten zog der Kurs bis auf mehr als 120 Euro an, bevor es wegen der Krise der Branche und des Sportwagenbauers rapide bergab ging.

    Inzwischen liegt der Börsenwert nur noch bei rund 39 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Der gemessen am Volumen deutlich kleinere italienische Sportwagenbauer Ferrari kommt auf etwas mehr als 60 Milliarden Euro.

    Der Wert des Volkswagen-Anteils an der Porsche AG liegt derzeit bei rund 29 Milliarden Euro. Der Wolfsburger Konzern, zu dem neben Porsche unter anderem Audi oder Skoda gehören, kommt insgesamt auf lediglich 35 Milliarden Euro./bek/stk/zb

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 296,4 auf Tradegate (07. Oktober 2026, 10:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 104,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +4,70 %/+72,12 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Kurs der Porsche AG schwankt kräftig am Kapitalmarkttag Mit starken Kursschwankungen haben die Aktien der Porsche AG am Mittwoch auf Aussagen des Autobauers auf einem Kapitalmarkttag reagiert. In den ersten Handelsminuten stieg der Kurs um bis zu gut fünf Prozent auf 44,69 Euro. Anschließend drehten …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     