Deutsche Telekom: Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Nach der Bekanntgabe im Zuge eines Investorentages, dass die Deutsche Telekom den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zwecks allgemeiner Kosteneinsparungen ausbauen werde und der Bestätigung der Prognosen, bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 40 Euro (Deutsche Bank) ihre Kaufempfehlungen für die Aktie. Kann die Aktie in naher Zukunft zumindest wieder auf 29 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) konnte sich nach ihrem Absturz vom Jahreshoch vom 27.2.26 bei 34,36 Euro auf bis zu 23,53 Euro bis zum Sommer wieder auf bis zu 29 Euro erholen. In den vergangenen Wochen geriet die T-Aktie allerdings neuerlich unter Duck. Nach einem Rücksetzer auf bis zu 25,80 Euro wird die Aktie derzeit bei 26,65 Euro gehandelt.

Call-Optionsschein mit Strike bei 27 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis 27 Euro, Bewertungstag 19.3.27, BV 1, ISIN: DE000DU7QVT7, wurde beim Deutsche Telekom-Aktienkurs von 26,60 Euro mit 1,97 – 1,99 Euro gehandelt.

Kann die Aktie in spätestens einem Monat zumindest wieder auf 29 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 3,18 Euro (+60 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 24,203 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 24,203 Euro, BV 1, ISIN: DE000MR2URK1, wurde beim Deutsche Telekom-Kurs von 26,60 Euro mit 2,54– 2,55 Euro gehandelt.

Wenn die Deutsche Telekom-Aktie in nächster Zeit auf 29 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 4,79 Euro (+88 Prozent) erhöhen – sofern die Deutsche Telekom-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 23,203 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 23,203 Euro, BV 1, ISIN: DE000UM6F3R4, wurde beim Deutsche Telekom-Kurs von 26,60 Euro mit 3,52 – 3,53 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Telekom-Aktie auf 29 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 5,79 Euro (+64 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Telekom-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Telekom-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.