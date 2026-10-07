Die Dotcom-Blase 2.0 treibt die Absurdität auf die Spitze: Ein neuer KI-Deal von Elon Musk bringt es auf den Punkt - 40 Milliarden Kredit für SpaceX um Nvidia-Chips kaufen zu können für den Bau von Datencentern im Weltraum! Und das in einer Situation, in der die Zinsen für solche Kredite meist schon im zweistelligen Bereich notieren - also sehr teures Geld. Und wenn die Datencenter auf Erden und im Himmel nicht so schnell oder weniger gebaut werden, dann stehen diesen wegen den hohen Zinsen so teuren Kredite keine oder viel später eintretende Umsätze entgegen. Viel Glück damit. Das Problem ist, dass diese KI-Kredite wie in der Finanzkrise häufig als investment grade eingestuft sind - also in Rentenplänen etc. enthalten sind. Mit anderen Worten: die KI-Industrie pickt sich die Rosinen heraus, wird zu groß um zu scheitern - und wälzt die Risiken auf die Allgemeinheit ab..

Das Video "KI, Kredit und Zinsen: Die Dotcom-Blase 2.0 - nur viel größer!" sehen Sie hier..