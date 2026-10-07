KI-Boom treibt Chipbedarf
AMD mit klarer Ansage: Samsung soll an Bord kommen
Die AMD-Chefin lotet eine engere Zusammenarbeit mit Samsung aus. Dabei geht es nicht nur um Speicherchips, sondern auch um die Fertigung künftiger AMD-Produkte.
- AMD lotet Samsung-Partnerschaft bei Speicher aus
- Samsung könnte künftig AMD-Chips in Foundry fertigen
- SK Hynix und Samsung bleiben für AMD entscheidend
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AMD lotet eine engere Zusammenarbeit mit Samsung Electronics aus. Konzernchefin Lisa Su sagte laut Reuters am Mittwoch bei einem Besuch in Seoul, der US-Chiphersteller prüfe weiterhin Möglichkeiten für eine Partnerschaft im Speicher- und Foundry-Geschäft. Samsung könnte dabei künftig auch die Auftragsfertigung von AMD-Chips übernehmen.
Bereits im März hatten AMD und Samsung eine Absichtserklärung unterzeichnet. Darin vereinbarten die Unternehmen eine engere Zusammenarbeit bei der Versorgung mit Speicherchips für KI-Infrastrukturen. Gleichzeitig wollten sie mögliche Chancen im Foundry-Geschäft ausloten.
Speicher wird zum Engpass
Hinter den Gesprächen steht der wachsende Bedarf an Rechenleistung für künstliche Intelligenz. Gleichzeitig bleibt die Versorgung mit Speicherchips angespannt. AMD arbeitet deshalb nach eigenen Angaben daran, die vorhandenen Kapazitäten effizienter einzusetzen.
AMD "arbeitet mit unseren Kunden zusammen, um deren Speicherbedarf zu optimieren, damit wir künftig einen höheren Rechenbedarf decken können", sagte Su laut Reuters.
Gleichzeitig fordert die AMD-Chefin die Speicherhersteller zu einem schnelleren Ausbau ihrer Produktion auf. Sie ermutige die Anbieter, "schneller zu bauen, so schnell wie möglich".
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Südkoreanische Konzerne sind entscheidend
Auf ihrer Reise nach Seoul traf Su bereits Führungskräfte des Speicherherstellers SK Hynix. Gespräche mit Samsung standen ebenfalls auf ihrer Agenda.
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Für AMD ist die südkoreanische Chipindustrie von großer Bedeutung. "Ich glaube, wir sind sehr stark von der koreanischen Lieferkette abhängig", sagte Su. Samsung und SK Hynix seien "entscheidend dafür, dass wir unser weitreichendes Ziel im Bereich Rechenzentren erreichen können".
Gleichzeitig bleibt die Nachfrage hoch. Su zufolge verzeichnet AMD weiterhin starke Signale über das gesamte Produktportfolio hinweg. Besonders der Bedarf an Rechenzentren sei nach wie vor sehr robust.
Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion