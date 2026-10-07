Porsche zieht die Reißleine: Weniger Autos, höhere Preise, 9.000 Jobs weg

Porsche zieht die Konsequenzen aus dem Gewinneinbruch der vergangenen Jahre und stellt sein Geschäftsmodell grundlegend neu auf. Unter der Strategie "Sportwagenschmiede ’35" will der Sportwagenhersteller künftig deutlich weniger abhängig von hohen Stückzahlen sein und stattdessen mehr Ertrag mit jedem einzelnen Fahrzeug erzielen. Langfristig peilt Porsche eine operative Konzernumsatzrendite von 15 Prozent und eine Netto-Cashflow-Marge im Automobilgeschäft von 12 Prozent an. Mittelfristig sollen zehn bis 15 Prozent operative Marge sowie neun bis zwölf Prozent Cashflow-Marge erreicht werden. Entscheidend: Die Gewinnschwelle soll künftig bereits bei weniger als 200.000 verkauften Fahrzeugen liegen. Zum Vergleich: 2025 setzte Porsche noch 279.449 Autos ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Teste SMARTBROKER+ und überzeug dich selbst Eröffne dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. Eröffne dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. → Jetzt testen

Konzernchef Michael Leiters setzt dabei konsequent auf "Value over Volume". Porsche will die Modellvielfalt um rund 20 Prozent reduzieren, während die Verkäufe je Variante um etwa 30 Prozent steigen sollen. Gleichzeitig soll der Anteil besonders margenstarker Modelle aus den oberen D- und E-Segmenten um rund 45 Prozent zulegen. Der durchschnittliche Preis der Topmodelle soll mittelfristig um etwa 20 Prozent steigen. Laut Financial Times könnte er damit bis 2030 auf mehr als 330.000 Euro klettern. Hinzu kommt ein massives Sparprogramm. Rund 9.000 Stellen sollen bis 2035 sozialverträglich abgebaut werden. Porsche will außerdem die Produktionspersonalkosten um bis zu 30 Prozent reduzieren, die Zahl der Managementpositionen um rund 40 Prozent senken und die Entwicklungskosten zukünftiger Modellreihen um bis zu 20 Prozent drücken. Mehr Plattformkooperationen mit Audi sollen zusätzlich helfen.

Parallel trennt sich Porsche von Randaktivitäten. Dazu gehören die Beteiligungen an Rimac und Bugatti Rimac sowie die Beratungstochter MHP. Cellforce, Porsche eBike Performance und Cetitec sollen eingestellt werden. Allein bei diesen drei Tochtergesellschaften sind mehr als 500 Beschäftigte von den Einschnitten betroffen. Auf der Produktseite setzt Porsche zugleich wieder stärker auf einen Technologiemix aus Elektroautos, Verbrennern und Plug-in-Hybriden. Die elektrischen 718 Boxster und Cayman sollen ab 2028 zum Absatz beitragen. Ebenfalls 2028 soll ein neues SUV im B-Segment vorgestellt werden, das als Verbrenner und Plug-in-Hybrid angeboten wird und ab 2029 spürbar zu Umsatz und Gewinn beitragen soll. Zusätzlich arbeitet Porsche an einer neuen Mittelmotor-Supersportwagenplattform oberhalb des 911.

Hinter der radikalen Neuausrichtung steht erheblicher Handlungsdruck. Die weltweiten Auslieferungen liegen inzwischen fast zehn Prozent unter dem Niveau zum Zeitpunkt des Börsengangs 2022. Besonders das schwache China-Geschäft, US-Zölle und hohe Kosten für die erneute Verlängerung von Verbrennermodellen haben Porsche belastet. Die operative Marge war 2025 auf nur noch 1,1 Prozent eingebrochen – nach 18 Prozent im Jahr 2023. Für Anleger ist die Strategie damit eine klare Wette: Porsche will bewusst kleiner, exklusiver und profitabler werden. Gelingt es, die Fixkosten drastisch zu senken und gleichzeitig höhere Preise durchzusetzen, könnte die Marge deutlich zurückkehren. Das Risiko bleibt jedoch erheblich: Vor allem die schwache Nachfrage in China zeigt, dass sich Exklusivität und Preissteigerungen nicht beliebig erzwingen lassen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Porsche Holding SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,34 % und einem Kurs von 25,48EUR auf Tradegate (07. Oktober 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.





KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Schreibe Deinen Kommentar