AUMOVIO - Aktie schießt in die Höhe +4,79 % - 07.10.2026

Auf Sicht von drei Monaten bleibt AUMOVIO trotz des heutigen Kurssprungs mit -4,89 % im Minus.

Die AUMOVIO Aktie notiert aktuell bei 38,28€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,79 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,75 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,19 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AUMOVIO Aktie. Nach einem Plus von +2,19 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 38,28€, mit einem Plus von +4,79 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die AUMOVIO Aktie damit um +0,27 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,93 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von AUMOVIO -14,92 % verloren.

Während AUMOVIO heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,36 %.

AUMOVIO Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,27 % 1 Monat -2,93 % 3 Monate -4,89 % 1 Jahr +0,19 %

Informationen zur AUMOVIO Aktie

Stand: 07.10.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 100 Mio. AUMOVIO Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,74 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

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Ob die AUMOVIO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUMOVIO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.