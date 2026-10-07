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    Chartanalyse

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    Imperial Brands: Aktie sucht nach Kursrutsch Halt

    Nach einer fast zweifachen Kurssteigerung steckt Imperial Brands in einer deutlichen Korrektur. Die jüngste Erholung nährt Hoffnungen auf Stabilisierung, doch der Abstand zur 200-Tage-Linie mahnt zur Vorsicht. Welche Kursmarken jetzt entscheidend sind.

    Chartanalyse - Imperial Brands: Aktie sucht nach Kursrutsch Halt
    Foto: adobe.stock.com

    Imperial Brands: Aufwärtstrend weicht einer Korrektur

    Die Imperial-Brands-Aktie zeigt im Dreijahresvergleich zwei klar getrennte Phasen. Vom Tief bei 19,60 am 20. Oktober 2023 entwickelte sich ein kräftiger Aufwärtstrend, der am 6. Februar 2026 im Dreijahreshoch bei 38,46 gipfelte. Damit hatte sich der Kurs nahezu verdoppelt. Anschließend geriet die Aktie deutlich unter Druck. Vor allem der Rückgang im April und die erneute Schwäche ab August prägen das inzwischen angeschlagene Chartbild.

    Aktueller Kurs: Stabilisierung auf niedrigerem Niveau

    Am 7. Oktober 2026 schloss Imperial Brands bei 29,37. Der Schlusskurs liegt damit 23,6 Prozent unter dem Dreijahreshoch, aber noch 49,8 Prozent über dem Dreijahrestief. Seit dem Septembertief hat sich die Aktie etwas erholt. Die jüngste Folge steigender Schlusskurse deutet auf einen Stabilisierungsversuch hin; eine nachhaltige Trendwende lässt sich daraus noch nicht ableiten.

    200-Tage-Linie bleibt deutlich entfernt

    Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelsschlusskurse liegt bei 33,17. Die Aktie notiert somit 11,45 Prozent unter ihrer 200-Tage-Linie. Dieser deutliche Abstand unterstreicht die Schwäche im längerfristigen Trend. Erst eine Rückkehr über die Durchschnittslinie würde das technische Bild spürbar aufhellen. Die aktuelle Erholung bleibt vorerst eine Gegenbewegung innerhalb der Korrektur.

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    Unterstützungen und Widerstände im Blick

    Eine wichtige Unterstützung bildet die Zone zwischen 28,46 und 28,49, an der die Septemberrückgänge stoppten. Auf der Oberseite liegt ein erster Widerstandsbereich bei 29,76 bis 29,94. Darüber rückt die frühere Kurszone zwischen 30,38 und 30,60 in den Fokus. Werden diese Hürden überwunden, wäre die Marke von 31,02 ein weiteres charttechnisches Ziel. Ein Bruch der Septembertiefs würde dagegen die Stabilisierung infrage stellen.

    Imperial Brands

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    -33,20 %
    +341,34 %
    ISIN:GB0004544929WKN:903000Indikator:SMA 200 Tage
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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Imperial Brands Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 31,05£, was eine Steigerung von +24,49% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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