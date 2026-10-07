75 Prozent mehr Raffineriemarge: Shell hebt die Prognose kräftig an

Shell hat seine Prognose für das dritte Quartal deutlich nach oben angepasst und dürfte vor allem von höheren Gasvolumina und außergewöhnlich starken Raffineriemargen profitieren. Für das Geschäft mit integriertem Gas erwartet der Energiekonzern nun eine Produktion von 740.000 bis 780.000 Barrel Öläquivalent pro Tag. Zuvor hatte Shell lediglich 570.000 bis 630.000 Barrel in Aussicht gestellt. Die ursprüngliche Prognose hatte allerdings noch keine zusätzlichen Volumina aus der Übernahme von ARC Resources berücksichtigt. Auch im klassischen Upstream-Geschäft konkretisierte Shell seine Erwartungen. Die Produktion soll zwischen 1,74 und 1,84 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag liegen. Die bisherige Spanne hatte bei 1,68 bis 1,88 Millionen gelegen. Damit bleibt das Fördervolumen solide, während die neue Prognose zugleich deutlich weniger Unsicherheit signalisiert.

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Der größte positive Hebel dürfte jedoch aus dem Raffineriegeschäft kommen. Shell erwartet für das dritte Quartal eine indikative Raffineriemarge von 42 US-Dollar je Barrel. Im zweiten Quartal waren es lediglich 24 US-Dollar. Damit würde sich die Marge innerhalb eines Quartals um 75 Prozent erhöhen und laut Reuters sogar ein Rekordniveau erreichen. Hinter dem Sprung stehen außergewöhnlich hohe Margen für Kraftstoffe wie Diesel und Benzin. Die Eskalation im Nahen Osten und die zeitweise Schließung der Straße von Hormus haben die globalen Öl- und Produktmärkte angespannt. Raffinerien profitieren davon über stark gestiegene sogenannte Crack Spreads – also die Differenz zwischen dem Preis für Rohöl und den daraus hergestellten Produkten.

Ganz ohne Belastungen läuft das Quartal allerdings nicht. Shell rechnet mit LNG-Verflüssigungsmengen von 7,2 bis 7,6 Millionen Tonnen und damit etwas weniger als im Vorquartal. Zudem dürften niedrige Wasserstände am Rhein die Auslastung der Rheinland-Raffinerie beeinträchtigen. Strategisch bleibt Gas für Shell eines der wichtigsten Wachstumsfelder. Erst Ende September hatte der Konzern die Investitionsentscheidung für die zweite Ausbaustufe von LNG Canada getroffen. Dadurch soll sich die Kapazität des Projekts von 14 auf 28 Millionen Tonnen LNG pro Jahr verdoppeln. Shell hält 40 Prozent an dem Projekt und erwartet aus Phase zwei knapp sechs Millionen Tonnen zusätzliche LNG-Mengen jährlich.

Für Anleger ist die Kombination aus höheren Gasvolumina und Rekordmargen im Raffineriegeschäft klar positiv. Entscheidend wird nun sein, wie stark sich das außergewöhnliche Preisumfeld tatsächlich in Gewinn und Cashflow niederschlägt. Die vollständigen Zahlen zum dritten Quartal will Shell am 29. Oktober vorlegen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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