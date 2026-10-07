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    Sibanye-Stillwater schließt Tarifvertrag für die Stillwater-East-Mine und die Metallverarbeitungsanlage in Columbus ab

    Sibanye-Stillwater schließt Tarifvertrag für die Stillwater-East-Mine und die Metallverarbeitungsanlage in Columbus ab
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Johannesburg / 7. Oktober 2026 / IRW-Press / Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW) https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stil ... freut sich bekannt zu geben, dass die Belegschaft einen neuen Tarifvertrag mit der Gewerkschaft „United Steel Workers International Union“ (USW) für die Stillwater-East-Mine und die Metallverarbeitungsanlage in Columbus in Montana (USA) ratifiziert hat, der rückwirkend vom 1. Juni 2026 bis zum 31. Mai 2029 gilt.

     

    Der neue Vertrag umfasst eine breite Palette von Bestimmungen, darunter eine Lohnerhöhung von 4,5 % im ersten Jahr, im zweiten Jahr entweder 3,5 % oder den Verbraucherpreisindex („CPI“), je nachdem, welcher Wert höher ist, und im dritten Jahr des Vertrags entweder 3,0 % oder den Verbraucherpreisindex („CPI“), je nachdem, welcher Wert höher ist.

     

    Mit der Ratifizierung des Tarifvertrags enden die seit dem 3. September 2026 geltende Streikankündigung und die Streikmaßnahmen, und es wird erwartet, dass die Beschäftigten am Freitag, dem 9. Oktober 2026, ihre Arbeit gemäß den genehmigten Arbeitsplänen in der Tagschicht wieder aufnehmen.

     

    Abschluss neuer Tarifverträge an den US-amerikanischen PGM-Standorten

     

    Die neu ratifizierten Tarifverträge bei Stillwater East, der Metallurgiefabrik in Columbus und East Boulder stellen jeweils einen wichtigen Meilenstein bei der Umgestaltung der US-PGM-Betriebe dar und unterstützen den Übergang zum vollmechanisierten Bergbau, die Einführung teamorientierter Anreize sowie die Angleichung bestimmter bestehender Sozialleistungen an die aktuellen Marktstandards in den Vereinigten Staaten.

     

    Richard Stewart, CEO von Sibanye-Stillwater, kommentierte den Abschluss der Tarifverhandlungen in den US-PGM-Betrieben wie folgt: „Wir möchten den Mitarbeitern von Stillwater East, der Metallurgiefabrik in Columbus und East Boulder sowie den angeschlossenen USW-Mitgliedern für ihr konstruktives Engagement während der gesamten Verhandlungen danken. Wir freuen uns, mehrjährige Tarifverträge abgeschlossen zu haben, die die langfristige Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der US-PGM-Betriebe sichern und diese strategischen Vermögenswerte im Interesse aller Beteiligten erhalten.“

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