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    Tausende Qubits im Visier

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    Infineon greift nach dem Quantenmarkt: Firma baut Quanten-Offensive aus

    Infineon baut seine Quantenstrategie aus und vertieft die Kooperation mit ZuriQ. Langfristig sollen Systeme mit Tausenden Qubits möglich werden.

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    Tausende Qubits im Visier - Infineon greift nach dem Quantenmarkt: Firma baut Quanten-Offensive aus
    Foto: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON

    Infineon vertieft seine Zusammenarbeit mit dem Schweizer Quantencomputer-Start-up ZuriQ und baut damit seine Position im noch jungen Markt für Quantenhardware weiter aus. Ziel der erweiterten Partnerschaft ist es, die von ZuriQ entwickelte Ionenfallen-Architektur auf deutlich höhere Qubit-Zahlen zu skalieren. ZuriQ ist eine Ausgründung der ETH Zürich (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, eine staatliche technische Universität in der Schweiz) und verfolgt einen technologisch ungewöhnlichen Ansatz. Statt Ionen wie bei klassischen Systemen überwiegend in eindimensionalen Strukturen anzuordnen, setzt das Unternehmen auf eine native zweidimensionale Architektur. Dabei werden einzelne Ionen mithilfe statischer elektromagnetischer Felder über mikrogefertigten Chips gehalten und können flexibel auf dem Chip verschoben werden. Langfristig sollen damit Systeme mit Tausenden Qubits möglich werden.

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    Infineon bringt in die Kooperation vor allem seine Halbleiter- und Fertigungskompetenz ein. Der Konzern entwickelt bereits seit mehreren Jahren Ionenfallen-Chips und arbeitet an der Integration von Elektronik und Optik direkt auf den jeweiligen Halbleiterstrukturen. Genau das gilt als wichtiger Schritt, um Quantencomputer kompakter, reproduzierbarer und letztlich industriell herstellbar zu machen. Die Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen ist nicht neu. Bereits 2025 hatten Infineon und ZuriQ gemeinsam die Entwicklung neuartiger Ionenfallen-Chips angekündigt. Die Gründer von ZuriQ arbeiteten zudem schon während ihrer Zeit an der ETH Zürich mit Infineon zusammen. Die jetzt ausgeweitete Kooperation soll diese Technik auf eine deutlich größere Zahl von Qubits übertragen.

    Für Infineon fügt sich der Schritt in eine breitere Quantenstrategie ein. Der DAX-Konzern beteiligt sich unter anderem an drei europäischen Quantum-Pilotlinien für Ionenfallen, supraleitende Qubits und Spin-Qubits. Besonders relevant ist das Projekt CHAMP-ION, mit dem Europas erste fortschrittliche Fertigungslinie für Ionenfallen-Quantenchips entstehen soll. Ziel sind miniaturisierte und serienfähige Systeme, bei denen Elektronik und photonische Strukturen auf einem Chip integriert werden. ZuriQ selbst hat seine Finanzierung zuletzt deutlich ausgebaut. Im Juli sammelte das Unternehmen 25,5 Millionen US-Dollar ein. Insgesamt gibt ZuriQ inzwischen rund 30 Millionen US-Dollar an eingeworbenem Kapital an. Das Geld soll vor allem in die Weiterentwicklung und Skalierung der eigenen Quantenarchitektur fließen.

    Für Infineon ist die Partnerschaft kurzfristig allerdings noch kein großer Umsatztreiber. Der Quantencomputermarkt befindet sich weiterhin in einer frühen Entwicklungsphase und kommerziell relevante Stückzahlen liegen noch in der Zukunft. Strategisch ist der Schritt dennoch interessant: Sollte sich Ionenfallen-Technologie als eine der führenden Plattformen durchsetzen, könnte Infineon mit seiner Fertigungs- und Photonikkompetenz zu einem wichtigen Hardwarezulieferer der Branche werden. Damit verfolgt Infineon beim Quantencomputing einen ähnlichen Ansatz wie in anderen Zukunftsmärkten: Der Konzern baut nicht selbst komplette Rechner, sondern versucht, unverzichtbare Halbleiter- und Systemkomponenten für die zugrunde liegende Infrastruktur zu liefern.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,64 % und einem Kurs von 60,56EUR auf Tradegate (07. Oktober 2026, 14:45 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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