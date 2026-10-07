ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Porsche AG auf 'Hold' - Ziel 49 Euro
- Jefferies hält Porsche auf „Hold“, Ziel 49 Euro
- Porsche hält an 10 bis 15 Prozent Marge fest
- Konsensprognosen liegen in der unteren Zielhälfte
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Porsche AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die mittelfristig weiterhin angestrebte operative Marge von 10 bis 15 Prozent entspreche früheren Aussagen des Mutterkonzerns Volkswagen, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch in einer ersten Einschätzung zum Kapitalmarkttag des Sportwagenbauers. Zur neuen Zielspanne von 9 bis 12 Prozent für die Netto-Cashflow-Marge merkte er an, dass die Konsensschätzung bei rund 10 Prozent liege. Insgesamt sieht der Experte die Konsensprognosen in der unteren Hälfte der Unternehmenszielspannen./rob/gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 03:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 03:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 42,42 auf Tradegate (07. Oktober 2026, 10:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Porsche AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von +11,67 %/+42,55 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 49 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Porsche AG - PAG911 - DE000PAG9113
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Porsche AG. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Porsche AG erreicht weitere Meilensteine und stabilisiert Profitabilität
- Konsequente Value-over-Volume-Strategie: Der Umsatz entwickelt sich im ersten Halbjahr 2026 resilient und sinkt weniger stark als der Absatz.
- Profitabilität stabilisiert: Porsche erhöht die Konzernumsatzrendite auf 7,8 Prozent (Vorjahr 5,5 Prozent).
- Robuste Cash-Generierung: Der Automotive Netto-Cashflow steigt auf rund 1 Milliarde Euro.
- Jahresprognose bestätigt: Porsche bekräftigt trotz anhaltend herausfordernder Marktbedingungen den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026.
- Strategische Fortschritte: Mit dem Zukunftspaket und der Strategie „Sportwagenschmiede 35“ treibt Porsche die Neuausrichtung und die damit einhergehende Fokussierung auf das Kerngeschäft voran.
- Vorstandsvorsitzender Dr. Michael Leiters: „Das Porsche Team hat in den vergangenen sechs Monaten sehr intensiv und diszipliniert an unserer Strategie gearbeitet. Vor uns liegt aber noch sehr viel Arbeit, um Porsche robust für die herausfordernde Zukunft aufzustellen.“
-
Porsche selbst hat den Bericht bislang weder bestätigt noch dementiert. Noch Anfang des Jahres hieß es offiziell, dass der neue Cayenne – einschließlich der Elektroversion – in Bratislava produziert werden soll.
Sollte die Verlagerung tatsächlich kommen, wäre das ein positives Signal für den Standort Leipzig. Das Werk leidet derzeit unter einer schwächeren Auslastung und baut Stellen ab. Mehr Cayenne-Produktion in Deutschland würde die Kapazitäten besser auslasten und könnte sich langfristig positiv auf die Effizienz auswirken.