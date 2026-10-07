AKTIEN IM FOKUS
Autos steigen - Kreise: EU für Importbeschränkungen aus China
- EU plant Importgrenzen für chinesische Hybridautos
- Autoaktien steigen wegen möglicher Importgrenzen
- Renault, Stellantis und VW zählen zu den Gewinnern
PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf europäische Importbeschränkungen gegen Hybridautos aus China hat am Mittwoch den Automobilsektor angetrieben. Der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts setzte seinen jüngsten Erholungskurs fort und stieg um gut ein Prozent.
Unter den Einzelwerten zogen in Paris die Aktien von Renault und Stellantis um mehr als vier Prozent an. An der Spitze des etwas schwächeren deutschen Leitindex Dax stiegen die Vorzugsaktien von Volkswagen um fast vier Prozent. Mercedes-Benz -Aktien gewannen rund ein Prozent, während die von BMW um 0,3 Prozent fielen.
Die Europäische Union (EU) bereite Schutzmaßnahmen vor, die die Einfuhr chinesischer Hybridfahrzeuge in die EU begrenzen sollen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Hintergrund ist, dass die Verkaufszahlen von in China hergestellten Hybridfahrzeugen in Europa zuletzt stark angestiegen sind. Die Einfuhrgrenze solle allerdings so niedrig angesetzt werden, dass Gegenmaßnahmen Chinas verhindert würden./la/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,88 % und einem Kurs von 26,88 auf Tradegate (07. Oktober 2026, 10:57 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 104,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +4,35 %/+71,53 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Renault - 893113 - FR0000131906
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Der ganze Automobilsektor steht unter Druck, aber Renault finde ich mit am interessantesten. Die Dacia Modelle bieten ein top Preis Leistungs Verhältnis und die Renault Modelle können sich auch sehen lassen.