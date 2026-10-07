DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BBVA auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BBVA auf "Hold" mit einem Kursziel von 23,65 Euro belassen. Die "Strategiegespräche", zu denen die spanische Bank eingeladen hatte, hätten interessante Details zu Künstlicher Intelligenz (KI) und Spanien enthalten, schrieb Alfredo Alonso in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So sei etwa gesagt worden, dass KI die Kunden in die Lage versetzen werde, wettbewerbsfähigere Angebote zu finden, während sie der BBVA zugleich ermögliche, Service und Effizienz zu steigern./ck/tavVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 23,92EUR auf Tradegate (07. Oktober 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Alfredo Alonso

Analysiertes Unternehmen: BBVA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 23,65

Kursziel alt: 23,65

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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