Bund untersagt Verkauf von Logistikfirma durch Chinesen
Für Sie zusammengefasst
- Bundesregierung stoppt Verkauf von 80 Prozent Zippel
- Cosco sollte Zippel-Anteile in Hamburg übernehmen
- Sicherheitsbedenken begründen das Verbot der Übernahme
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
BERLIN/HAMBURG (dpa-AFX) - Die Bundesregierung untersagt wegen Sicherheitsbedenken den Verkauf von 80 Prozent der Anteile des Hamburger Logistikunternehmens Zippel an die chinesische Staatsreederei Cosco. Das sagte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums nach einer Kabinettssitzung./hoe/DP/stk
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