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    AKTIEN IM FOKUS

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    Gewinnmitnahmen belasten Techsektor

    Für Sie zusammengefasst
    • Gewinnmitnahmen belasteten Europas Technologiesektor
    • Sektor verlor 1,2 Prozent nach Rally von zwölf Prozent
    • Hohe Erwartungen an Quartalszahlen großer Asien-Techs
    AKTIEN IM FOKUS - Gewinnmitnahmen belasten Techsektor
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/PARIS/NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Gewinnmitnahmen haben am Mittwoch das Bild im europäischen Technolgiesektor geprägt. Dieser zollte seiner jüngsten Rally Tribut, die ihm seit Mitte September einen Zuwachs von 12 Prozent beschert hatte. Zuletzt verlor er als zweitschwächster im Stoxx-600-Tableau 1,2 Prozent. Am Vortag war er auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2000 gestiegen.

    Am deutschen Aktienmarkt verloren am Mittwoch die Papiere von Infineon als Schlusslicht im Dax 4 Prozent. Im MDax lagen Suss Microtec , Jenoptik , Elmos und Siltronic mit Abschlägen zwischen 2,5 und 4,4 Prozent auf den hinteren Plätzen.

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    Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets wies zudem auf die hohen Erwartungen der Marktteilnehmer an die bevorstehenden Quartalsbilanzen von Tech-Schwergewichten aus Asien hin. Es sei fraglich, ob große Technologieunternehmen wie Samsung und SK Hynix diese tatsächlich erfüllen könnten./ajx/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,86 % und einem Kurs von 156,2 auf Tradegate (07. Oktober 2026, 10:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von +4,32 %/+66,26 % bedeutet.





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