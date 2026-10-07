Deutsche Bank Aktie heute im Minus - 07.10.2026

Mit einer Performance von -1,62 % musste die Deutsche Bank Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem Plus von +0,03 % am Vortag kommt es heute bei Deutsche Bank zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -1,62 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?

Die Deutsche Bank ist ein globales Universalinstitut mit Fokus auf Investmentbanking, Firmen- und Privatkundengeschäft sowie Asset Management. Hauptleistungen: Finanzierung, Handel, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung. Marktstellung: führend in Deutschland, bedeutend in Europa, global im Investmentbanking. Konkurrenten: JPMorgan, Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas, Commerzbank. USP: starke Deutschland-Präsenz, Corporate- & FX-Kompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Deutsche Bank mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -4,31 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,53 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,49 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Deutsche Bank auf -6,22 %.

Deutsche Bank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,53 % 1 Monat -12,49 % 3 Monate -4,31 % 1 Jahr +3,35 %

Informationen zur Deutsche Bank Aktie

Stand: 07.10.2026, 11:07 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 58,91 Mrd. € wert.

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Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Deutsche Bank?

Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,93 %. BNP Paribas (A) notiert im Minus, mit -2,03 %. HSBC Holdings notiert im Minus, mit -1,96 %. Commerzbank verliert -0,48 % UBS Group notiert im Minus, mit -0,08 %.

Deutsche Bank Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Deutsche Bank Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Deutsche Bank Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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