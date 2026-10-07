🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Bank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Bank

    Besonders beachtet!

    145 Aufrufe 145 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Bank Aktie heute im Minus - 07.10.2026

    Am 07.10.2026 ist die Deutsche Bank Aktie, bisher, um -1,62 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Bank Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Bank Aktie heute im Minus - 07.10.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Die Deutsche Bank ist ein globales Universalinstitut mit Fokus auf Investmentbanking, Firmen- und Privatkundengeschäft sowie Asset Management. Hauptleistungen: Finanzierung, Handel, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung. Marktstellung: führend in Deutschland, bedeutend in Europa, global im Investmentbanking. Konkurrenten: JPMorgan, Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas, Commerzbank. USP: starke Deutschland-Präsenz, Corporate- & FX-Kompetenz.

    Deutsche Bank aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.10.2026

    Mit einer Performance von -1,62 % musste die Deutsche Bank Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem Plus von +0,03 % am Vortag kommt es heute bei Deutsche Bank zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -1,62 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Bank!
    Long
    29,38€
    Basispreis
    0,13
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    32,37€
    Basispreis
    0,22
    Ask
    × 14,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Deutsche Bank mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -4,31 % hinnehmen.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,53 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,49 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Deutsche Bank auf -6,22 %.

    Deutsche Bank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,53 %
    1 Monat -12,49 %
    3 Monate -4,31 %
    1 Jahr +3,35 %
    Stand: 07.10.2026, 11:07 Uhr

    Informationen zur Deutsche Bank Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 58,91 Mrd. € wert.

    Banken-Machtkämpfe, Übernahme-Poker und Wolfram-Boom! Jetzt mutig bei Commerzbank, Deutsche Bank und Almonty Industries einsteigen!


    An den Finanzmärkten herrscht derzeit Hochspannung! Die Renditen für die 10-jährigen Anleihen klettern in einigen Ländern in Europa, aber auch in den USA auf irre Höchststände. Das sorgt für Unruhe in den unterschiedlichsten Anlageklassen. Auch die …

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Deutsche Bank?

    Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,93 %. BNP Paribas (A) notiert im Minus, mit -2,03 %. HSBC Holdings notiert im Minus, mit -1,96 %. Commerzbank verliert -0,48 % UBS Group notiert im Minus, mit -0,08 %.

    Deutsche Bank Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Deutsche Bank Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Deutsche Bank Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Deutsche Bank

    -2,39 %
    -3,53 %
    -12,49 %
    -4,31 %
    +3,35 %
    +210,10 %
    +179,18 %
    +182,19 %
    +12,75 %
    ISIN:DE0005140008WKN:514000
    Deutsche Bank direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Deutsche Bank Aktie heute im Minus - 07.10.2026 Am 07.10.2026 ist die Deutsche Bank Aktie, bisher, um -1,62 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Bank Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     