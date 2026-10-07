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    Frankreich

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    Schulproteste gehen weiter - Macron ruft zur Mäßigung auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Frankreichs Schülerproteste dauern unvermindert an
    • Polizei setzt Blendgranaten nach Verletzung aus
    • Mehr Lehrkräfte und bessere Lernbedingungen gefordert
    Frankreich - Schulproteste gehen weiter - Macron ruft zur Mäßigung auf
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    PARIS (dpa-AFX) - Die Schulproteste in Frankreich gehen auch nach den Großkundgebungen vom Dienstag unvermindert weiter. Am Morgen kam es erneut zu einzelnen Blockadeaktionen an Gymnasien und Universitäten, darunter an der Pariser Elitehochschule Sciences Po. 528 Schulen blieben vorsorglich komplett oder teilweise geschlossen. Bildungsgewerkschaften riefen zu erneuten Demonstrationen am Donnerstag auf. Die jungen Leute fordern eine bessere Ausstattung der Schulen, mehr Lehrkräfte und bessere Lernbedingungen.

    Unterdessen kündigte Innenminister Laurent Nuñez am Morgen an, dass der Einsatz von Blendgranaten durch die Polizeikräfte bei den Schülerprotesten ausgesetzt wird. Eine solche von Einsatzkräften in eine Schülergruppe abgefeuerte Granate hatte einem 15-Jährigen am Montag im nordfranzösischen Lens eine Hand abgerissen. Dies führte zu einer wachsenden Empörung über das rabiate Auftreten der Polizei und mutmaßliche Polizeigewalt.

    Macron ruft zur Mäßigung bei Polizeieinsätzen auf

    Präsident Emmanuel Macron habe in dem Zusammenhang bei einer Krisensitzung am Dienstagabend zur Mäßigung aufgerufen, sagte der Innenminister im Interview des Senders RTL. Macron habe dazu aufgefordert, "auch Einfühlungsvermögen zu zeigen" und zu erläutern, dass die Polizei bei schweren Gewalttaten eingreift. Es müsse aber vor allem deutlich gemacht werden, "dass es bei friedlichen Demonstrationen - einschließlich solcher von Schülern vor ihren Schulen - keinen Grund für ein polizeiliches Eingreifen gibt, überhaupt keinen". Bislang hatte die Polizei auch Blockaden vor Schulen aufgelöst.

    An Protestzügen in Paris und anderen Großstädten hatten sich am Dienstag nach Angaben des Innenministeriums 266.000 Menschen beteiligt, die Bildungsgewerkschaften sprachen von 450.000 Teilnehmern.

    Regierung fürchtet zweite Gelbwestenbewegung

    Die Sorge der Regierung ist, dass die Proteste sich - angefacht durch hohe Spritpreise und Lebenshaltungskosten - auf andere Bereiche ausweiten könnten und so etwas wie ein zweiter Gelbwestenprotest entsteht, der Frankreich 2019 längere Zeit in Atem hielt. Vor dem Hintergrund will Premierminister Sébastien Lecornu am Abend eine Ansprache zu der Lage an den Gymnasien, den hohen Spritpreisen, der Agrarkrise sowie der angeschlagenen finanziellen Lage des Landes halten./evs/DP/mis







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