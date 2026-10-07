Hohe Öl- und Gaspreise
Shell erwartet starkes Quartal
- Shell erwartet starke Ergebnisse im dritten Quartal
- Knappheit hebt Shells Raffineriemargen auf Rekord
- Öl- und Gashandel bleibt robust wie im Vorquartal
LONDON (dpa-AFX) - Shell rechnet wegen der im Zuge des Iran-Kriegs kräftig gestiegenen Öl- und Gaspreise auch für das dritte Quartal mit starken Ergebnissen. Vor allem die Verknappung der weltweiten Kraftstoffvorräte treibt die Raffineriemargen der Briten auf ein Rekordniveau. Wie der Ölkonzern am Mittwoch mitteilte, hat sich zuletzt das Ölhandelsgeschäft im Einklang mit den robusten Ergebnissen des Vorquartals entwickelt. Dazu hätten auch Raffineriemargen von 42 US-Dollar pro Barrel beigetragen, die das bisherige Quartalshoch aus dem Jahr 2022 deutlich übertreffen.
Shell und seine Konkurrenten haben ihre Raffinerien so intensiv wie möglich betrieben, da der Iran-Krieg und Angriffe auf russische Raffinerien den weltweiten Markt verknappen. Der Ölpreis für Brent lag aufgrund des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten im Durchschnitt im dritten Quartal bei mehr als 90 US-Dollar pro Barrel. Versorgungsengpässe trieben die Preise für Öl und Kraftstoffe in die Höhe.
Auch der Gashandel habe sich im dritten Jahresviertel ähnlich wie im Vorquartal entwickelt, teilte das Unternehmen weiter mit. Der Ausfall von Flüssigerdgaslieferungen aus dem Persischen Golf hat vielen großen Energiekonzernen zu einem unerwarteten Gewinn verholfen, obwohl sie im Nahen Osten Produktionsausfälle hinnehmen mussten. Seinen vollständigen Quartalsbericht will Shell am 29. Oktober veröffentlichen./mne/tav/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie
Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 43,70 auf Tradegate (07. Oktober 2026, 11:06 Uhr) gehandelt.
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Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5216. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6300 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,56GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 47,00GBP was eine Bandbreite von -19,84 %/+7,65 % bedeutet.
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Die Ukraine hatt die Kondensataufbereitungsanlage Nowourengoi getroffen.Diese Aufbereitungsanlage liegt im autonomen Kreis der Jamal-Nenzen, das größte Zentrum für Kohlenwasserstoffvorkommen. Hier befinden sich 57 % der Erdgasvorkommen und 13 % der Erdölreserven des Landes. Mit diesem Angriff hatt die Ukraine bewieseen das es technologisch in der Lage ist diese wichtigen Gebiete anzugreifen. Damit liegen die wichten russischen Gasknoten, für Erdgas aus dem Jamal-Nenzen Gebiet, Richtung Europa und Türkei in Reichweite für ukrainische Marschflugkörper / Drohnen. Ich erwarte das bei Angriffe auf Yamal LNG Verflüssigungsanlagen und Terminals erfolgen könten. Diese Attake ist um so wichtiger das die Angriffe, von ukrainischer Seite, 3000 km tief ins russische Hinterland erfolgen könnten.
Ich sehe bei Shell derzeit schönes Kurspotenzial. 36 Euro finde ich günstig, sehe hier recht zeitnah Kurse von 40 Euro und drüber,