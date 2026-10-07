WDH/Bund untersagt Verkauf von Logistikfirma an Chinesen

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BERLIN/HAMBURG (dpa-AFX) - Die Bundesregierung untersagt wegen Sicherheitsbedenken den Verkauf von 80 Prozent der Anteile des Hamburger Logistikunternehmens Zippel an die chinesische Staatsreederei Cosco. Das sagte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums nach einer Kabinettssitzung./hoe/DP/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hapag-Lloyd Aktie

Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 135,3 auf Tradegate (07. Oktober 2026, 10:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hapag-Lloyd Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Hapag-Lloyd zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Hapag-Lloyd Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 117,00EUR was eine Bandbreite von -48,26 %/-13,53 % bedeutet.