Zentralbanken kaufen, China kauft mehr Gold

Die chinesische Zentralbank, einer der größten Goldkäufer weltweit, hat ihre Käufe in den letzten Monaten nach dem Preisverfall von Gold verstärkt.

Die Goldbestände der Chinesischen Volksbank stiegen im September um 740.000 Unzen und verzeichneten damit den 23. Monat in Folge einen Anstieg, wie aus am Mittwoch veröffentlichten Daten hervorgeht.

Der Goldpreis sank im September um mehr als 6 Prozent. Steigende Energiepreise infolge des Nahostkonflikts heizten die Inflation an und veranlassten die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) zu einer Zinserhöhung.

Trotz dieser Entwicklung signalisierten einige der größten Vermögensverwalter der Welt, dass sie weiterhin auf die langfristigen Preistreiber des Edelmetalls setzen und ihre Bestände seit dem Erreichen der 4.000-Dollar-Marke wieder aufgestockt haben.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Steigende Staatsschulden bestärken die Zentralbanken darin, ihre Goldbestände aufzustocken, sagte Joachim Nagel, Präsident der Deutschen Bundesbank, Anfang dieser Woche.

Teste SMARTBROKER+ und überzeug dich selbst Eröffne dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. Eröffne dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. → Jetzt testen

In einer Umfrage des World Gold Council unter 74 Zentralbanken vom Juni gaben 45 Prozent an, im kommenden Jahr Goldkäufe zu planen – der höchste Wert seit Beginn der Umfrage im Jahr 2018. Nur eine Zentralbank plant eine Reduzierung.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 4.119USD auf Lang & Schwarz (07. Oktober 2026, 13:30 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 4293,65 $ , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Schreibe Deinen Kommentar