Reserven werden aufgestockt
Zentralbanken kaufen, China kauft mehr Gold
China stockte seine Goldreserven im vergangenen Monat weiter auf und setzte damit seine Kaufserie auf fast zwei Jahre fort.
- China kaufte im September 740.000 Unzen Gold hinzu
- Goldkäufe liefen den 23. Monat in Folge weiter
- 45 Prozent von 74 Zentralbanken planen Goldkäufe
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Die Goldbestände der Chinesischen Volksbank stiegen im September um 740.000 Unzen und verzeichneten damit den 23. Monat in Folge einen Anstieg, wie aus am Mittwoch veröffentlichten Daten hervorgeht.
Die chinesische Zentralbank, einer der größten Goldkäufer weltweit, hat ihre Käufe in den letzten Monaten nach dem Preisverfall von Gold verstärkt.
Der Goldpreis sank im September um mehr als 6 Prozent. Steigende Energiepreise infolge des Nahostkonflikts heizten die Inflation an und veranlassten die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) zu einer Zinserhöhung.
Trotz dieser Entwicklung signalisierten einige der größten Vermögensverwalter der Welt, dass sie weiterhin auf die langfristigen Preistreiber des Edelmetalls setzen und ihre Bestände seit dem Erreichen der 4.000-Dollar-Marke wieder aufgestockt haben.
Steigende Staatsschulden bestärken die Zentralbanken darin, ihre Goldbestände aufzustocken, sagte Joachim Nagel, Präsident der Deutschen Bundesbank, Anfang dieser Woche.
In einer Umfrage des World Gold Council unter 74 Zentralbanken vom Juni gaben 45 Prozent an, im kommenden Jahr Goldkäufe zu planen – der höchste Wert seit Beginn der Umfrage im Jahr 2018. Nur eine Zentralbank plant eine Reduzierung.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 4.119USD auf Lang & Schwarz (07. Oktober 2026, 13:30 Uhr) gehandelt.