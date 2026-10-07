DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Auto1 auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Auto1 vor bald anstehenden Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die letzten Aussagen des Online-Autohändlers vor der Schweigeperiode seien überraschend gewesen, aber es gebe keinen Grund für Entmutigung, schrieb Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Am vergangenen Freitag, so erinnerte Naizer, sei ein Mengenwachstum von 11 Prozent signalisiert worden, was jedoch unter den zu diesem Zeitpunkt noch geltenden Markterwartungen gelegen habe. Daher sei die Aktienreaktion negativ gewesen. Der implizite Bruttogewinn je Einheit (GPU) habe indes den Erwartungen entsprochen und signalisiere einen erfreulichen Anstieg im Vergleich zum ersten Halbjahr. Dies sei nötig, damit Auto1 seine Jahresziele erreichen könne./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 16,01EUR auf Tradegate (07. Oktober 2026, 11:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nizla Naizer

Analysiertes Unternehmen: Auto1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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