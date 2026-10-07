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    AKTIE IM FOKUS

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    SGL Carbon steigen auf Hoch seit gut zwei Jahren

    Für Sie zusammengefasst
    • SGL-Aktie erreicht ein Hoch seit September 2024
    • Nach starken Quartalszahlen hebt SGL die Jahresziele an
    • SGLs neue Ebitda-Ziele übertreffen die Markterwartungen
    AKTIE IM FOKUS - SGL Carbon steigen auf Hoch seit gut zwei Jahren
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Eckdaten von SGL Carbon vom Dienstagnachmittag haben den Aktienkurs auch am Mittwoch befeuert. Mit einem Tageshoch von 5,69 Euro erreichten die Papiere den höchsten Stand seit September 2024. Zuletzt belief sich der Aufschlag auf gut fünf Prozent auf 5,66 Euro.

    Am Dienstag hatten sie bereits um zehn Prozent zugelegt. Das Jahresplus beläuft sich inzwischen auf etwas mehr als 80 Prozent.

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    Der seit Kurzem wieder im SDax gelistete Kohlenstoffspezialist hat nach vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal die Ziele für das Gesamtjahr nach oben geschraubt.

    Die neuen Prognosen lägen über den Markterwartungen, schrieb Henrik Paganetty von Jefferies in einer ersten Reaktion auf die aktualisierten Ziele. So liege der Mittelwert des neuen Zielkorridors für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) mit 135 Millionen Euro um gut 15 Prozent über der Konsensschätzung.

    Der Börsenwert des Unternehmens liegt derzeit bei knapp 700 Millionen Euro. Größter Anteilseigner ist die Milliardärin und BMW-Großaktionärin Susanne Klatten. Sie hält knapp 30 Prozent. BMW selbst ist mit fast einem Fünftel beteiligt.

    Die Volkswagen AG ist mit rund 7 Prozent ebenfalls an SGL beteiligt. Die beiden Autobauer sind seit 2011 beteiligt. Damals Carbon als möglicher Werkstoff für ganze Karosserien. Der Einstieg von BMW und Volkswagen hatte den Kurs zeitweise über die Marke von 40 Euro getragen

    Doch der Boom ist längst wieder vorbei. Der Leichtbau-Werkstoff ist für ganze Karosserien zu teuer; er wird daher in der Massenfertigung nur gezielt eingesetzt. Der Kurs der SGL-Aktie stürzte unter anderem deshalb bis auf fast zwei Euro in Zeiten der Corona-Pandemie ab./bek/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,40 % und einem Kurs von 53,54 auf Tradegate (07. Oktober 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 104,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +4,52 %/+71,82 % bedeutet.





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