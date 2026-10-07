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    "Es kommt immer zum Crash"

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    Arthur Hayes: KI-Boom verbrennt Billionen – Überinvestition, Crash und Rettung

    Arthur Hayes hält den KI-Boom für eine gewaltige Geldverschwendung. Die Finanzgeschichte zeige: Bei jeder neuen Technologie komme es zur Überinvestition, Crash und Rettung. Schon Ende 2027 oder 2028 könne es soweit sein.

    "Es kommt immer zum Crash" - Arthur Hayes: KI-Boom verbrennt Billionen – Überinvestition, Crash und Rettung
    Foto: Tayfun Coskun - Anadolu

    Billionen US-Dollar für KI-Rechenzentren: Arthur Hayes hält den Ausbau für Verschwendung. Der frühere BitMEX-Chef ist Mitgründer und Investmentchef von Maelstrom. In einem Interview mit CNBC in Singapur skizzierte er sein Szenario: Zunächst komme es zu Überinvestitionen, dann zu einem Crash und anschließend zur Rettung durch den Staat in Form von Konjunkturpaketen und Zinssenkungen. Davon könnten Bitcoin und andere Kryptowährungen profitieren, so Hayes. 

    "Wenn man sich mit der Finanzgeschichte befasst und jede einzelne bedeutende technologische Neuerung untersucht, stellt man fest, dass Investments immer überdimensioniert ausgefallen sind. Es kommt immer zu einem Crash, und es gibt immer eine [staatliche] Rettungsaktion."

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    Der Härtetest könnte Ende 2027 oder 2028 kommen. Dann würden ein großer Teil der neuen Rechenzentren fertiggestellt sein und die Anbieter würden die zugesagten Zahlungen für Rechenleistung einfordern. SpaceX, OpenAI und Anthropic treiben laut Hayes die Nachfrage, erzielen aber keine Gewinne. Der massive Ausbau werde Rechenleistung extrem günstig und reichlich verfügbar machen.

    Hayes setzt auf die Folgen einer möglichen Rettungsaktion: Die zusätzliche Liquidität könnte in Bitcoin und andere Kryptowährungen fließen. Als Beispiel nennt er die Zeit nach der Finanzkrise 2008. 

    Er räumt jedoch eine Alternative ein: Wenn KI in den nächsten zwölf Monaten so nützlich wird, dass die Nachfrage stark genug wächst, könnten die KI-Unternehmen profitabel werden. Nvidia und Speicherchiphersteller verdienen laut Hayes bereits Geld. Für Anleger sei entscheidend, welchen Preis sie im Verhältnis zu den erwarteten Gewinnen bezahlen. Auf fallende Kurse von KI-Unternehmen setzt er ungern.

    Günstige Rechenleistung ist zugleich die Grundlage seines neuen Kryptoprojekts Flop, dessen Start für das erste Quartal 2027 geplant ist. Es soll einen Spotmarkt für Rechenleistung schaffen. Teilnehmer sollen Flop-Token erhalten, wenn sie Grafikprozessoren bereitstellen und KI-Modelle ausführen. Hayes wettet darauf, dass KI-Agenten eine Währung nutzen werden, die sie direkt in Rechenleistung umtauschen können.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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