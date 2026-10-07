🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Griechenland erhöht Dieselzuschuss für Fischer rückwirkend

    Für Sie zusammengefasst
    • Berufsfischer erhalten 32 Cent je Liter Diesel
    • Proteste führten zur Verdopplung der Fischerbeihilfe
    • Sommerhilfe steigt, weitere Hilfen werden geprüft
    Griechenland erhöht Dieselzuschuss für Fischer rückwirkend
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    ATHEN (dpa-AFX) - Griechenland verdoppelt die staatliche Dieselhilfe für Berufsfischer. Die Unterstützung für die Monate April und Mai 2026 steigt von 16 auf 32 Cent je Liter, teilte das Landwirtschaftsministerium mit. Der Entscheidung waren Proteste der Fischer vorausgegangen. Mit ihren Booten hatten sie tagelang die Uferpromenade von Thessaloniki, der zweitgrößten Stadt Griechenlands, blockiert. Die Fischer forderten angesichts gestiegener Treibstoffkosten eine höhere staatliche Unterstützung.

    Zuschuss auch rückwirkend für Sommermonate

    Für Juni, Juli und August wird die Beihilfe von 12 auf 24 Cent je Liter erhöht. Nach Angaben des Ministeriums ist Dieselkraftstoff der größte Kostenfaktor in der Fischerei.

    Mit der Maßnahme sollen die Fischer ähnlich unterstützt werden wie die Landwirte, die staatliche Hilfen für Düngemittel erhalten haben. Die Regierung prüfe zudem weitere Hilfen für die kommenden Monate. Dazu sollen noch im Oktober Entscheidungen bekanntgegeben werden, berichtete der griechische Rundfunk weiter./tt/DP/mis







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Griechenland erhöht Dieselzuschuss für Fischer rückwirkend Griechenland verdoppelt die staatliche Dieselhilfe für Berufsfischer. Die Unterstützung für die Monate April und Mai 2026 steigt von 16 auf 32 Cent je Liter, teilte das Landwirtschaftsministerium mit. Der Entscheidung waren Proteste der Fischer …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     