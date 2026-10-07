DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ALSTOM auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Alstom auf "Hold" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Gael de-Bray verwies auf die jüngste Mitteilung, den "Aide-Memoire" des Bahntechnikkonzerns vor den am 17. Oktober erwarteten Quartalszahlen. Wie der Analyst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb, sind "keine Neuigkeiten gute Neuigkeiten". Alstom sei auf einem guten Weg, im Geschäftsjahr 2026/27 einen positiven freien Cashflow zu erwirtschaften./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 16,33EUR auf Tradegate (07. Oktober 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: ALSTOM

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 19

Kursziel alt: 19

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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