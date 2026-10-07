Google sorgt für Uran-Hype: Diese Aktien drehen plötzlich auf

Google hat mit Constellation einen Stromvertrag über insgesamt 3.590 Megawatt geschlossen. Rund 890 Megawatt davon stammen aus mehreren Atomkraftwerken, die Constellation modernisieren und deren Leistung steigern will. Der Strom aus den ersten aufgerüsteten Anlagen soll ab 2028 fließen.

Der Boom bei Rechenzentren treibt den Strombedarf der Tech-Konzerne immer weiter nach oben. Google reagiert nun mit einem milliardenschweren Deal mit dem US-Energieunternehmen Constellation Energy. Die Vereinbarung beflügelt zugleich australische Uran-Aktien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für die Modernisierung will Constellation mehr als 4,3 Milliarden US-Dollar investieren. Betroffen sind elf Reaktoren in Illinois, Pennsylvania und New Jersey.

Uran-Aktien springen an

Nachdem die Aktie von Constellation Energy am Dienstag bereits um 12 Prozent zugelegt hatte, sorgte die Nachricht am Mittwoch auch bei australischen Uran-Produzenten für deutliche Kursgewinne. An der australischen Börse legten die Aktien von Boss Energy und Deep Yellow zum Handelsschluss jeweils 4,6 Prozent zu. Für Deep Yellow war es damit der stärkste Handelstag seit dem 3. September. Paladin Energy beendete den Handel mit einem Plus von 2,5 Prozent (Stand 7:10 Uhr MESZ).

Luke Winchester, Portfoliomanager bei Merewether Capital, sieht einen direkten Zusammenhang. Der Deal zwischen Google und Constellation Energy habe dem gesamten Uransektor einen Schub gegeben, sagte er Reuters.

Die Befürworter von Uran als Energiequelle für stromhungrige Rechenzentren erhalten laut Winchester durch Googles Entscheidung zusätzlichen Rückenwind. Dass einer der weltweit größten Technologiekonzerne auf Atomkraft setze, verleihe diesen Argumenten zusätzliche Glaubwürdigkeit.

Bis zu 120 € Prämie sichern Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.

→ Jetzt teilnehmen Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.

KI-Boom verschärft Stromproblem

Hinter dem Deal steht vor allem der rasante Ausbau von Rechenzentren. Die steigende Nachfrage nach Strom hat das ohnehin angespannte US-Netz belastet. Im Stromnetz von PJM, dem größten US-Stromnetzbetreiber, sind die Kapazitätspreise seit 2024 um mehr als das Elffache gestiegen.

Google schloss neben dem 20-jährigen Vertrag über 890 Megawatt einen weiteren Vertrag über 2.700 Megawatt für 15 Jahre. Dieser Strom ist nicht an eine bestimmte Energiequelle gebunden und soll Constellation langfristige Einnahmen sichern.

Constellation-Chef Joe Dominguez bezeichnete die Vereinbarung als Modell dafür, wie Technologie- und Energieunternehmen gemeinsam neue Stromkapazitäten schaffen und zugleich in die Energieinfrastruktur investieren können.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 326,39 $ , was einem Rückgang von -6,20% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash! Jetzt Report kostenlos herunterladen!