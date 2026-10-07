SpaceX - Aktie zeigt Schwäche - 07.10.2026

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die SpaceX-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +9,60 % zu Buche.

Die SpaceX Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -1,59 % auf 150,24€. Damit verliert die Aktie -2,42 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Plus von +0,12 % am Vortag kommt es heute bei SpaceX zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -1,59 %. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SpaceX Aktie damit um +14,51 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,31 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SpaceX einen Anstieg von +14,41 %.

SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,51 % 1 Monat +17,31 % 3 Monate +9,60 % 1 Jahr +14,41 %

Informationen zur SpaceX Aktie

Stand: 07.10.2026, 11:58 Uhr

Es gibt 8 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,16 Bil. € wert.

SpaceX will offenbar 40 Milliarden Dollar für Nvidia-Chips aufnehmen. Apollo soll diesen Deal anführen. Die Finanzierung auf Kredit zeigt die Kosten des KI-Booms. An der Börse reagieren die beiden Aktien unterschiedlich.

Elon Musk spricht mit TSMC über sein ambitioniertes Chipprojekt Terafab. Intel will trotzdem weitermachen und hält an seiner Rolle als Entwicklungspartner fest.

So schlagen sich die Wettbewerber von SpaceX

Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,23 %. Airbus notiert im Minus, mit -0,23 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,84 %. Northrop Grumman legt um +1,17 % zu

SpaceX Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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