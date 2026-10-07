🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSpaceX AktievorwärtsNachrichten zu SpaceX

    Besonders beachtet!

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    SpaceX - Aktie zeigt Schwäche - 07.10.2026

    Kursbewegung von -1,59 % bei SpaceX am 07.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - SpaceX - Aktie zeigt Schwäche - 07.10.2026
    Foto: stock.adobe.com

    SpaceX Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.10.2026

    Die SpaceX Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -1,59 % auf 150,24. Damit verliert die Aktie -2,42  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Plus von +0,12 % am Vortag kommt es heute bei SpaceX zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -1,59 %. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die SpaceX-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +9,60 % zu Buche.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SpaceX!
    Long
    159,37€
    Basispreis
    0,94
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    180,00€
    Basispreis
    1,09
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SpaceX Aktie damit um +14,51 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,31 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SpaceX einen Anstieg von +14,41 %.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,51 %
    1 Monat +17,31 %
    3 Monate +9,60 %
    1 Jahr +14,41 %
    Stand: 07.10.2026, 11:58 Uhr

    Informationen zur SpaceX Aktie

    Es gibt 8 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,16 Bil. € wert.

    Kauf auf Pump: SpaceX will 40 Milliarden für Nvidia-Chips leihen


    SpaceX plant offenbar 40-Milliarden-Kauf bei Nvidia – auf Pump


    SpaceX will offenbar 40 Milliarden Dollar für Nvidia-Chips aufnehmen. Apollo soll diesen Deal anführen. Die Finanzierung auf Kredit zeigt die Kosten des KI-Booms. An der Börse reagieren die beiden Aktien unterschiedlich.

    Musk sorgt für Unruhe – doch Intel hält an diesem Mega-Projekt fest


    Elon Musk spricht mit TSMC über sein ambitioniertes Chipprojekt Terafab. Intel will trotzdem weitermachen und hält an seiner Rolle als Entwicklungspartner fest.

    So schlagen sich die Wettbewerber von SpaceX

    Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,23 %. Airbus notiert im Minus, mit -0,23 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,84 %. Northrop Grumman legt um +1,17 % zu

    SpaceX Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SpaceX

    -1,55 %
    +14,10 %
    +16,89 %
    +9,21 %
    -6,06 %
    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
    SpaceX direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! SpaceX - Aktie zeigt Schwäche - 07.10.2026 Kursbewegung von -1,59 % bei SpaceX am 07.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     