SAP Aktie leidet unter Verkäufen - 07.10.2026

Die SAP Aktie ist bisher um -0,43 % auf 186,32€ gefallen. Das sind -0,80 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,87 %, geht es heute bei der SAP Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von SAP nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +34,08 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um +1,03 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,72 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SAP -10,24 % verloren.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,03 % 1 Monat +1,72 % 3 Monate +34,08 % 1 Jahr -19,37 %

Informationen zur SAP Aktie

Stand: 07.10.2026, 11:58 Uhr

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 228,82 Mrd. € wert.

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Wie entwickeln sich die Konkurrenten von SAP?

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,11 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,58 %. Oracle notiert im Minus, mit -0,65 %. ServiceNow legt um +0,73 % zu Workday (A) notiert im Plus, mit +1,91 %.

SAP Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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