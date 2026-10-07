TKMS Aktie fällt auf 75,70€ - 07.10.2026

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von TKMS mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -20,23 % hinnehmen.

Der Abwärtstrend bei TKMS hält an: Am heutigen Handelstag steht ein weiteres Minus von -2,45 % zu Buche, die Aktie notiert bei 75,70€. Der Kursrückgang der TKMS Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,60 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,45 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die TKMS Aktie damit um -4,45 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,76 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die TKMS um +16,33 % gewonnen.

TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,45 % 1 Monat -7,76 % 3 Monate -20,23 % 1 Jahr -19,29 %

Informationen zur TKMS Aktie

Stand: 07.10.2026, 11:58 Uhr

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,81 Mrd. € wert.

Bei TKMS zeichnet sich der nächste milliardenschwere Auftrag ab. Deutschland will die Option für vier weitere Fregatten des Typs MEKO A 200 DEU ziehen, nachdem im Juli bereits ein erstes Los über 6,3 Milliarden Euro genehmigt worden war. Das zweite …

Deutschland kommt der Bestellung von vier zusätzlichen MEKO A 200 DEU Fregatten bei TKMS im Wert von EUR 5,3 Mrd. näher. Damit würde das F128 Programm auf acht Schiffe und ein Gesamtvolumen von EUR 11,6 Mrd. anwachsen.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von TKMS?

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,55 %. Leonardo notiert im Minus, mit -0,17 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,51 %. Huntington Ingalls Industries legt um +1,07 % zu

Lohnt sich ein Investment in die TKMS Aktie?

Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.