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    Besonders beachtet!

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    Befesa Aktie mit starker Tagesperformance - 07.10.2026

    Kursbewegung von +3,81 % bei Befesa am 07.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Befesa Aktie mit starker Tagesperformance - 07.10.2026
    Foto: Peter Endig - picture alliance / ZB

    Befesa ist ein führender Anbieter von Recyclinglösungen für Stahlstaub und Aluminiumsalzschlacken, mit starker Präsenz in Europa und Asien. Das Unternehmen konkurriert mit Sims Metal Management und Alba Group und zeichnet sich durch innovative Technologien zur Metallrückgewinnung aus.

    Befesa Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 07.10.2026

    Die Befesa Aktie notiert aktuell bei 36,78 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,81 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,35  entspricht. Die Befesa Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +1,29 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +3,81 % hinzu. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Befesa Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +14,51 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die Befesa Aktie damit um +6,34 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,40 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Befesa um +25,17 % gewonnen.

    Während Befesa heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,14 %.

    Befesa Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,34 %
    1 Monat -0,40 %
    3 Monate +14,51 %
    1 Jahr +23,54 %
    Stand: 07.10.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur Befesa Aktie

    Es gibt 40 Mio. Befesa Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,47 Mrd.EUR € wert.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Befesa?

    Norsk Hydro, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,27 %. Veolia Environnement notiert im Minus, mit -1,75 %.

    Befesa Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Befesa Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Befesa Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Befesa

    +3,39 %
    +6,83 %
    +0,14 %
    +13,95 %
    +21,93 %
    +31,16 %
    -40,73 %
    +4,71 %
    ISIN:LU1704650164WKN:A2H5Z1
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